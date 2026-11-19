La separación de Martita Fort sigue dando que hablar y esta vez quien salió a bancarla públicamente fue Rocío Robles. Compañera de la hija de Ricardo Fort en MasterChef Celebrity, la modelo sorprendió con un sincericidio en Sálvese Quien Pueda, donde no solamente contó cómo vio a la joven después de la ruptura con Juan Manuel Rodríguez, sino que también reveló la particular reacción del grupo de trabajo.

Todo comenzó cuando le preguntaron cómo había visto a Martita después de su separación. Sin demasiadas vueltas, Rocío lanzó una frase que llamó la atención de todos: “Ay, te digo la verdad, estamos todos re contentos. ¡Mucho pan para ese salame!”.

Ante la sorpresa de los panelistas, la modelo explicó los motivos de su postura y llenó de elogios a su compañera: “Ella es una diosa y es buena persona. Es espontánea, es fresca, es hermosa y lo tiene todo. Entonces, si alguien va a estar con ella, lo único que le puede brindar es felicidad. Y si le quita la paz y la felicidad, no vale la pena”.

Foto: Captura (América)

Además, contó que Martita no estaba atravesando un buen momento sentimental: “Estaba un poco conflictuada, es lo que ella contó. No se ponían de acuerdo y la verdad es que está viviendo un momento increíble y cualquier cosa que opaque eso no vale la pena”.

Pero el momento más picante llegó cuando en el programa le mencionaron las declaraciones que el ex de Martita había realizado en Intrusos, donde habría cuestionado sus hábitos, sus salidas nocturnas y sus gastos. Al escuchar los detalles, Rocío no ocultó su indignación: “Es de poco hombre hablar así de una mujer. Sea quien sea. Porque aparte antes le parecía bárbaro y ahora que no están juntos, ¿le parece mal?”.

“Hoy no me crucé con ella. Pero la vi y estaba bien. Para salir yo estoy, la acompaño”, cerró la pareja de Adrián Suar, divertida, en el programa de América.

Martita Fort habló de su romance con Juan Manuel Ramírez (Foto: captura de eltrece).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

GUILLERMO COPPOLA CONOCIÓ A MARTITA FORT EN MASTERCHEF Y RECORDÓ EL MILLONARIO REGALO QUE LE HIZO RICARDO FORT: “ERA MUY GENEROSO”

Un encuentro cargado de anécdotas, lujo y recuerdos tuvo como protagonistas a Guillermo Coppola y Martita Fort en MasterChef Celebrity. El exrepresentante de Diego Maradona conoció personalmente a la hija de Ricardo Fort y, en medio de una charla distendida, recordó el generoso regalo que recibió del recordado empresario: nada menos que un Rolex.

Todo comenzó cuando Martita se acercó a Coppola para darle unos chocolates: “Mi viejo era fan. Le regaló un Rolex en su momento”, expresó, dejando en claro que el empresario era fanático tanto de Guillermo como de Maradona.

Fue entonces que Guillermo no tardó en saludar por primera vez a Marta y hablar de aquel tremendo regalo que le hizo Ricky: “Tu papá era muy regalero, muy generoso. Y con Diego también”, remarcó.

Foto: Captura (Telefe)

El momento terminó convirtiéndose en una escena tan divertida como emotiva, con Coppola hablando de las épocas en las que tenía una gran relación con el papá de Martita.