Awesome Pierre es un productor, beatmaker y DJ chileno nacido en Punta Arenas en 1998, que construyó gran parte de su carrera en la escena urbana argentina.

Con más de 50 millones de reproducciones acumuladas, trabajó junto a figuras como Duki, Khea, Lucho SSJ, Midel y Tobi.

Uno de sus proyectos más destacados es su participación en la producción general de “A veces solo me divierto”, el nuevo álbum de Duki, que reafirma su lugar entre los productores más vinculados al trap argentino.

Awesome Pierre apuesta a su carrera como artista

Después de trabajar detrás de grandes proyectos musicales, Pierre busca consolidar su propia identidad artística. El primer adelanto es “Sentimiento de un Gangster”, una colaboración con Taichu, Salastkbron, Mhtresuno, Blagh y Jugo! que combina bachata y trap.

El lanzamiento anticipa el sonido de su próximo álbum y refleja su búsqueda de nuevas fusiones dentro de la música urbana.

El acuerdo de Awesome Pierre con Launch13

En esta nueva etapa, el productor se incorporó a Launch13, un sello internacional fundado en 2024 que cuenta con más de 75 mil millones de reproducciones acumuladas.