La expareja de Marcelo Tinelli festejó en Nuevo Día el haber superado los 200.000 espectadores con La Misma Sangre.

Por más que Milett Figueroa ya no se la pareja de Marcelo Tinelli, ni aparezca como la villana en el reality Los Tinelli, la modelo consiguió marcar un hito histórico en el cine de su Perú natal.

“Estamos felices porque en la primera semana de estreno, que es súper importante, ya hemos tenido más de 200.000 espectadores”, enfatizó Milett en alusión a La misma sangre, ojo por ojo.

En ese momento, Flavia Palmiero se quedó impactada por las cifras, dada la escala menor del mercado peruano.

Así es La misma sangre, la película de Milett Figueroa.

“Aquí no hay industria del cine. Entonces es un orgullo para nosotros poder seguir haciendo ficción. No es como en Argentina, que hay la posibilidad de poder hacer tantas cosas”, continuó.

La misma sangre, la película de Milett Figueroa.

Entonces fue picante al justificar su regreso a Perú: “Yo me vine de Argentina justamente para grabar esta película. Y ahora ya terminé de hacer todo el tema de la gira de medios”.

La misma sangre, la película de Milett Figueroa.

En cuanto al futuro, Milett blanqueó su “ilusión por hacer comedia musical en Argentina”.

Se olvidó de Marcelo Tinelli

Por otra parte, Milett fue honesta respecto a su vínculo con Tinelli: “Desde que terminamos no hemos vuelto a hablar”.

Al final, Milett Figueroa evitó opinar sobre el nuevo romance de Marcelo Tinelli y sentenció: “Estoy sola y bien”.