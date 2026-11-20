Sofía Gonet sorprendió a su mamá con un viaje a París y mostró la lujosa suite en la que se hospedaron. Crédito: Intagram

Sofía Gonet, popularmente conocida como La Reini, sorprendió a su mamá, Milena, con un exclusivo viaje a Francia. A través de sus redes sociales, la influencer mostró las impresionantes instalaciones del hotel Airelles Le Grand Contrôle, ubicado dentro del complejo del Palacio de Versalles.

“Uno de los hoteles más lujosos de Francia adentro del mismísimo Palacio de Versalles”, expresó la joven mientras recorría los diferentes ambientes de la propiedad, cuya decoración está inspirada en la aristocracia francesa del siglo XVIII.

ASÍ ES LA LUJOSA SUITE DE SOFÍA GONET EN VERSALLES

La habitación cuenta con dos livings, techos altos, mobiliario de época, chimeneas de mármol, arañas de cristal, espejos con marcos dorados y paredes revestidas con exclusivas telas francesas.

Entre las comodidades que más llamaron la atención se destacan una imponente bañera independiente, productos de belleza, sábanas perfumadas, pijamas de algodón y un servicio de mayordomo personalizado para cada huésped.

Sofía Gonet sorprendió a su mamá con un viaje a París y mostró la lujosa suite en la que se hospedaron. Crédito: Instagram

Sofía Gonet sorprendió a su mamá con un viaje a París y mostró la lujosa suite en la que se hospedaron. Crédito: Instagram

Además, el establecimiento ofrece desayunos diseñados por el reconocido chef Alain Ducasse, acceso al spa Valmont y un minibar con productos gourmet.

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CUÁNTO CUESTA EL HOTEL QUE ELIGIÓ SOFÍA GONET

Las tarifas del exclusivo alojamiento oscilan entre los 2.000 y los 20.000 euros por noche, dependiendo de la categoría de la habitación, la temporada y los servicios contratados. La influencer no reveló cuánto pagó por su estadía.

Sofía Gonet sorprendió a su mamá con un viaje a París y mostró la lujosa suite en la que se hospedaron. Crédito: Instagram

Sofía Gonet sorprendió a su mamá con un viaje a París y mostró la lujosa suite en la que se hospedaron. Crédito: Instagram

Sofía Gonet sorprendió a su mamá con un viaje a París y mostró la lujosa suite en la que se hospedaron. Crédito: Instagram

Curiosamente, pese al despliegue de lujo, La Reini confesó que viajó en clase económica junto a su mamá. “Intenté sacar business de rata hoy a último momento y sí, salía más barato y no había más, así que estamos en economy”, contó entre risas.