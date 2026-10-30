Este año, Sofía Gonet fue elegida para conducir la ceremonia de los Premios Ídolo junto a Grego Rosselló. Por este motivo, La Reini decidió jugársela por un vestido de alta costura que presumió en sus redes sociales.

El ajustado vestido que lució Sofía combinaba un corpiño nude con finas terminaciones, un corset a tono para acentuar su silueta, un escote bajo y terminación en punta sobre el abdomen para estilizar la figura.

La conductora se llevó todos los elogios durante el evento pero, como siempre, la belleza tuvo un costo. Luego del evento, Gonet compartió un video en TikTok donde mostró las marcas que le dejó el outfit en su cuerpo.

(Foto: Instagram @sofiagonet)

SOFÍA GONET MOSTRÓ LAS MARCAS QUE LE DEJÓ EL VESTIDO EN EL CUERPO

Al regresar del largo evento, Sofía Gonet llegó a su casa y, al momento de sacarse el vestido, grabó un video. “Todo sea por servir”, escribió en su última publicación de TikTok donde mostró las marcas que le dejó el ajustadísimo corset.

Sofía Gonet sorprendió a sus seguidores al mostrar las marcas que le dejó el vestido que lució en los Premios Ídolo (Video: TikTok)

En las imágenes, la influencer de moda dejaba ver las huellas que el outfit le dejó en la espalda y en la cintura. Entre los comentarios, muchos la criticaron por someterse a esto pero ella finalmente salió a decir lo que pensaba al respecto.

LA REINI SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS

Ante la enorme repercusión que tuvo este video en redes sociales, Sofía Gonet salió a hablar del tema en el stream de Telefe. “Me criticaron mucho el outfit, pero yo les juro, a mí me gusta mucho lo que me pongo, realmente”, empezó diciendo.

Sofía Gonet se defendió de las críticas por su vestido en los Premios Ídolo (Video: Stream Telefe)

Además, especuló al decir: “Yo siento que las críticas son más por mi cuerpo y por cómo me queda la ropa. Yo siento que si las cosas que uso las usara una chica que es muy, muy, muy flaquita, sus comentarios serían totalmente distintos”.