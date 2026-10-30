Esta semana, Yanina Latorre regresó a Buenos Aires tras unas breves vacaciones en Madrid, ciudad a la que viajó acompañada de una amiga llamada Aimé. Al retomar sus obligaciones profesionales, la conductora sorprendió al revelar que recibió una inesperada propuesta sexual en su estadía en España.

La conductora de El Observador relató en su programa radial cómo fue la incómoda situación que vivió al sentarse en la barra de un restaurante a tomar algo. Según contó, fue abordada por una pareja joven que le hizo la propuesta.

“Era una parejita divina”, aseguró la periodista de espectáculos que contó que, al sentarse, la pareja se acercó a saludarla y le entregó una carta. En un primer momento no se sorprendió pero, al leerla, se llevó una enorme sorpresa.

Yanina Latorre se fue de vacaciones a Madrid con una amiga (Foto: Instagram @yanilatorre)

LA PROPUESTA SEXUAL QUE RECIBIÓ YANINA LATORRE EN MADRID

“La chica, de veintipico de años, me saludó y me dio una cartita”, recordó Yanina Latorre en su programa de El Observador. Como la nota era breve, decidió leerla en el momento y allí encontró la propuesta. “Hola, Yanina. Somos tal y tal, somos muy fans tuyos, te amamos. ¿Estás para un trío?”, decía el mensaje.

Yanina Latorre reveló cuál fue la inesperada propuesta sexual que recibió en Madrid (Video: El Observador)

“Me dejaron el teléfono, al que no llamé, y una cuenta de Instagram, a la que no seguí”, aclaró la conductora que contó que evitó mirar hacia la barra todo el tiempo y que incluso se sintió incómoda al tener que pasar cerca de ellos para ir al baño. “Me di a la fuga. Le dije a Meme: ‘Salgamos corriendo’”, contó, entre risas.

“Me intimidó, me intimidó el trío”, reconoció Yanina frente a sus compañeros. “Eran dos chicos de 20, una chica y un chico, novios”. La anécdota continuó cuando la dueña del restaurante se acercó para comentarle que había visto cómo le entregaban la carta y destacó el cariño de la gente.

“Si supiera lo que decía la cartita, que me querían...”, bromeó la conductora que remarcó que la persistencia de la pareja fue lo que volvió incómoda la situación. “Yo no me incomodo por nada, pero se quedaron en la barra mirándome fijo y yo no sabía qué hacer”, concluyó en su relato.