Harry Potter y la Piedra Filosofal. Foto: prensa HBO Por: Photographed by Aidan Monaghan /,Photographed by Aidan Monaghan / HBO

La cuenta regresiva para el regreso de Harry Potter ya comenzó. HBO presentó nuevas imágenes oficiales de Harry Potter y la piedra filosofal, la serie que desembarcará el próximo 25 de diciembre en HBO y HBO Max.

En esta oportunidad, la producción mostró el renovado diseño de las varitas de cuatro figuras emblemáticas de Hogwarts: Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Severus Snape y Rubeus Hagrid.

Las imágenes se suman a las que anteriormente se difundieron del trío protagonista y de otros estudiantes del colegio de magia, entre ellos Draco Malfoy, Neville Longbottom y Lavender Brown.

QUIÉNES PROTAGONIZARÁN LA NUEVA SERIE DE HARRY POTTER

La ficción tendrá a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Cómo serán las varitas de los profesores de Hogwarts en la nueva serie de Harry Potter. Crédito: HBO

Por su parte, John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore; Janet McTeer, a Minerva McGonagall; Paapa Essiedu, a Severus Snape, y Nick Frost, a Rubeus Hagrid.

DE QUÉ TRATA LA NUEVA SERIE DE HARRY POTTER

La historia seguirá los primeros pasos del joven mago, quien, al cumplir 11 años, recibe una misteriosa carta que cambiará su vida para siempre. Su llegada a Hogwarts le permitirá descubrir un universo completamente desconocido, hacer nuevos amigos y enfrentarse a los peligros que esconde su pasado.

La producción, basada en los exitosos libros de J.K. Rowling, cuenta con Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod estará a cargo de la dirección de varios episodios.