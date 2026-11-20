Cuti Romero celebró los dos años de su hija Lucy con una soñada fiesta y una tierna dedicatoria. Crédito: Instagram

Cristian “Cuti” Romero dejó a un lado sus compromisos deportivos para celebrar una fecha muy especial: el cumpleaños número dos de su hija Lucy, fruto de su relación con Karen Cavaller.

A través de su cuenta de Instagram, el defensor de la Selección argentina compartió una serie de postales del festejo, en las que posó junto a su esposa y sus dos hijos, Valentino y la pequeña cumpleañera.

La celebración contó con una delicada ambientación en tonos rosados, blancos y pasteles, con flores, globos y molinos decorativos. Entre los detalles más llamativos se destacó una imponente torta de dos pisos personalizada con el nombre de Lucy, acompañada por una variedad de cupcakes y galletitas.

Cuti Romero celebró los dos años de su hija Lucy con una soñada fiesta y una tierna dedicatoria. Crédito: Instagram

Cuti Romero celebró los dos años de su hija Lucy con una soñada fiesta y una tierna dedicatoria. Crédito: Instagram

EL EMOTIVO MENSAJE DEL CUTI ROMERO A SU HIJA LUCY

Además de mostrar la intimidad del cumpleaños, el futbolista abrió su corazón y le dedicó unas sentidas palabras a su hija menor. “Felices 2 añitos, Lucy. No hay palabras que alcancen para explicar lo que significás en nuestras vidas”, expresó.

Cuti Romero celebró los dos años de su hija Lucy con una soñada fiesta y una tierna dedicatoria. Crédito: Instagram

Cuti Romero celebró los dos años de su hija Lucy con una soñada fiesta y una tierna dedicatoria. Crédito: Instagram

“Verte crecer, acompañarte y disfrutar cada momento a tu lado es el regalo más lindo que me dio la vida”, agregó el campeón del mundo.

En su publicación, Romero también manifestó un profundo deseo para el futuro de la pequeña: “Le pido a Dios que siempre te cuide, te acompañe y te permita crecer feliz, rodeada de mucho amor”.

Finalmente, el defensor reveló el divertido apodo que utiliza en la intimidad familiar para llamar a su hija: “Te amo con todo mi corazón, mi pequeña Chuky”.