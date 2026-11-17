Wanda Nara se encuentra filmando un reality para la plataforma Disney+ del que ella misma compartió imágenes en sus redes sociales, pero ahora se supo que Martín Migueles, actual pareja de la mediática, no será parte de esta producción y se conocieron los motivos.

En el streaming de Jotax Ya Fue Todo, Santiago Sposato y Nahuel Saa revelaron detalles sobre esta producción y el elenco, y aseguraron que la categoría de reality “le queda un poco grande”. “No van a repasar la vida de Wanda. ¿Sabés cuál va a ser el hilo conductor de los cuatro capítulos? ¿Cuál? El preparativo de su cumpleaños número 40, olvidémonos de un repaso de la vida de Wanda”, aseguró el conductor.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

“Va a ser algo muy ‘color’, me dijeron muy bien posproducido. Para esos 40 viajaron a Villa Langostura, viajaron a Italia, anduvieron en barco… O sea, todo gira alrededor del festejo de los 40 años de Wanda, que se van a festejar en el último capítulo”, agregó Sposato, que reveló quiénes estarán en el reality.

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“Nora va a estar, Zaira va a estar, Don Andrés va a estar, Maxi López va a estar, los tres hijos van a estar. Me dicen que L-Gante va a estar, y me dicen que no va a estar en los cuatro capítulos que produce Disney Martín Migueles. Andá a saber por qué, porque acá no necesitas permiso de nadie porque es un mayor de edad que puede prestar consentimiento, pero me parece que por algún motivo prefieren que no figure”, lanzó Santiago.

“Yo creo que capaz que es muy reciente todo con Martín Migueles y mañana se separa, y te queda de yunque ahí en el reality”, señaló Nahuel Saa, que comparó la situación con la participación de Milett Figueroa en Los Tinelli, donde no se sabía si iba a participar la modelo peruana.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @naiaravecchio)

“Y te digo otra: mirá si cae en cana, Dios no lo permita, ¿no? No tenemos por qué inferir eso, pero viste que en esta farándula todos son capaces de cualquier cosa”, cerró Sposato, quizá influenciado por la situación judicial de Migueles, que está imputado en una causa federal por presuntas maniobras cambiarias junto a Elías Picchirillo.

Saa aprovechó para recordar que hubo un novio de Wanda Nara preso cuando los guardias de la Unidad Penal 48 de San Martín interrumpieron un móvil que le brindaba desde su pabellón Rodrigo Cacciamani a Flor de la Ve para Intrusos en octubre de 2022.

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