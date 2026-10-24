Añadir curvas en la decoración crea una atmósfera más suave. Foto: imagen ilustrativa generada con IA.

La decoración de una casa no depende únicamente de los colores, los muebles o los objetos que se eligen. También puede influir en la manera en que las personas se sienten dentro de cada ambiente. Por eso, cada vez más especialistas en interiorismo destacan la importancia de diseñar espacios que transmitan tranquilidad y comodidad.

En este sentido, Abel de González, experto en interiorismo, explica que las formas, las texturas y la iluminación cumplen un papel importante en la percepción de los espacios. Su propuesta consiste en aplicar principios de la neurociencia a la decoración para conseguir ambientes más agradables.

// Cami Mayan mostró su casa y sorprendió con cada detalle de la decoración: el estilo minimalista que usó

Uno de sus principales consejos es incorporar elementos curvos en diferentes sectores de la vivienda. Según sostiene, estas formas pueden generar una sensación de mayor suavidad visual y contribuir a que los ambientes resulten más acogedores.

Por qué Abel de González recomienda incorporar curvas en la decoración

De acuerdo con el especialista, el cerebro interpreta las formas curvas como elementos amigables y acogedores, mientras que las líneas demasiado angulosas pueden generar una percepción diferente.

González explica que esta interpretación está relacionada con la manera en que el sistema nervioso procesa determinados estímulos visuales, incluso cuando las personas no son plenamente conscientes de ellos.

Abel de González, experto en interiorismo. Foto: YouTube

Por ese motivo, recomienda “añadir curvas para tener una atmósfera más suave y envolvente”, una propuesta que puede aplicarse tanto a pequeños detalles decorativos como a elementos arquitectónicos.

Entre las alternativas que menciona para incorporar este recurso se encuentran:

Muebles con bordes redondeados: mesas, sillones y otros elementos que suavicen las líneas del ambiente.

Objetos decorativos curvos: jarrones, espejos y accesorios que aporten formas menos rígidas.

Cuadros y obras de arte: composiciones que incluyan líneas orgánicas y figuras suaves.

Elementos arquitectónicos: arcos, puertas y estructuras interiores con terminaciones curvas.

El objetivo no es eliminar las líneas rectas, sino encontrar un equilibrio que permita crear espacios visualmente agradables y adaptados a las preferencias de quienes viven en ellos.

Otros consejos del experto para conseguir una casa más acogedora

Además de las formas, Abel de González destaca la importancia de estimular los cinco sentidos mediante la decoración. Para conseguirlo, recomienda incorporar materiales agradables al tacto, aromas naturales y una iluminación adecuada para cada momento del día.

En cuanto a las texturas, señala que materiales como el algodón, el lino, el terciopelo y la madera pueden aportar distintas sensaciones de comodidad y calidez. Por eso, propone introducirlos progresivamente mediante almohadones, mantas, sábanas y otros accesorios.

El color también ocupa un lugar importante en sus recomendaciones. Aunque reconoce que su percepción es subjetiva, explica que los tonos azules y verdes suelen asociarse con ambientes tranquilos, mientras que los amarillos, naranjas y rosados pueden transmitir una sensación más alegre.

Añadir curvas en la decoración crea una atmósfera más suave. Foto: IA

Otro de los recursos que destaca es el diseño biofílico, que busca incorporar elementos de la naturaleza dentro de los hogares. Las plantas, la madera, el bambú y las imágenes de paisajes son algunas de las alternativas que menciona para reforzar esa conexión.

Finalmente, el especialista recomienda aprovechar al máximo la luz natural, mantener los ambientes ordenados y crear un rincón personal destinado a actividades placenteras, como leer, descansar o practicar algún pasatiempo.

Para González, la clave está en decorar pensando en el bienestar propio y no únicamente en las tendencias o las fotografías de las revistas. De esta manera, pequeños cambios en los muebles, los colores y los objetos cotidianos pueden ayudar a transformar una vivienda en un espacio más confortable y personal.