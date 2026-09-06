Cami Mayan abrió las puertas de su intimidad y mostró algunos de los rincones de su casa, donde apostó por una decoración moderna, cálida y con una marcada presencia de tonos tierra, crema y marrón.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió el resultado del trabajo realizado por un estudio de arquitectura y dejó al descubierto varios detalles de los ambientes. Muebles de líneas simples, textiles cuidadosamente seleccionados y piezas de inspiración mid-century forman parte de la propuesta.

ASÍ ES EL LIVING DE CAMI MAYAN

Uno de los espacios que más llamó la atención fue el living de Cami Mayan. Allí, un amplio sillón blanco se convirtió en el protagonista y fue acompañado por una alfombra a cuadros en tonos crema y marrón, que aporta contraste y textura.

La misma paleta se replica en diferentes sectores de la propiedad. En el dormitorio, la cama fue decorada con almohadones de distintas tonalidades y texturas, mientras que el respaldo curvo y de formas orgánicas se destaca como uno de los elementos más originales.

Cami Mayan mostró su casa y sorprendió con cada detalle de la decoración. CRÉDITO: Instagram

Cami Mayan mostró su casa y sorprendió con cada detalle de la decoración. CRÉDITO: Instagram

LOS DETALLES DEL COMEDOR Y EL BAÑO DE CAMI MAYAN

Para el comedor, Cami Mayan eligió una mesa ovalada de madera acompañada por sillas de estilo mid-century en azul marino. La elección permite romper con los colores neutros que predominan en el resto de la casa y darle mayor personalidad al espacio. Una lámpara colgante de diseño contemporáneo completa la ambientación.

Cami Mayan mostró su casa y sorprendió con cada detalle de la decoración. CRÉDITO: Instagram

Cami Mayan mostró su casa y sorprendió con cada detalle de la decoración. CRÉDITO: Instagram

El baño también cuenta con un elemento que se sale de la estética predominantemente beige y marrón: una cortina con rayas azules y blancas. Además, incorporó lámparas redondeadas, espejos y accesorios modernos.

De esta manera, la casa de Cami Mayan combina muebles de inspiración retro con elementos contemporáneos y una paleta neutra. El resultado es una propuesta minimalista, pero con detalles de color y diseño que le dan identidad propia a cada uno de los ambientes.