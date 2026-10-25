Roxana Amed, una de las voces más destacadas del jazz argentino contemporáneo, murió este domingo 25 de octubre a los 63 años. La cantante, compositora y productora musical estaba radicada en Estados Unidos desde hacía más de una década y había construido una reconocida trayectoria internacional.

Según informó el portal de La Nación, Roxana Amed atravesaba una enfermedad, aunque por el momento no se comunicó oficialmente la causa de su muerte.

Amed, que nació el 5 de octubre de 1963 en Buenos Aires, desarrolló una propuesta musical que combinó el jazz moderno con las raíces folclóricas sudamericanas, el rock argentino y la poesía. Su búsqueda artística la llevó a construir una identidad propia dentro de la escena musical, con discos que recibieron elogios y distinciones tanto en la Argentina como en el exterior.

Roxana Amed (Foto: Instagram @roxana.amed)

A lo largo de su carrera, obtuvo dos Premios Gardel y recibió nominaciones a los Latin Grammy. En 2025, la Fundación Konex la distinguió con el Diploma al Mérito en la categoría Solista de Jazz, un reconocimiento a su aporte a la música argentina contemporánea.

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ROXANA AMED Y UNA CARRERA QUE TRASCENDIÓ LAS FRONTERAS

Entre sus primeros trabajos discográficos se encuentran Limbo (2004) y Entremundos (2006), ambos producidos junto a Pedro Aznar. Su discografía también incluye Cinemateca Finlandesa (2010), realizado junto al pianista Adrián Iaies; Inocencia (2011) y Los trabajos y las noches (2023), un proyecto inspirado en la poesía de Alejandra Pizarnik que desarrolló junto al pianista y compositor Frank Carlberg.

En 2013, Amed se radicó en Estados Unidos, donde continuó expandiendo su carrera. Su música llegó a escenarios internacionales y participó en encuentros especializados como Jazzahead!, en Alemania. También desarrolló una importante labor docente en la Frost School of Music de la Universidad de Miami, donde se desempeñó como profesora y codirigió un ensamble dedicado a la música latinoamericana.

Roxana Amed (Foto: Instagram @roxana.amed)

Uno de sus trabajos más recientes fue Becoming Human, publicado en 2024 con el apoyo de Chamber Music America. En 2025, además, presentó Todos los fuegos, un proyecto en el que llevó al lenguaje del jazz canciones emblemáticas del rock nacional. Con una trayectoria marcada por la experimentación y el diálogo entre distintas tradiciones musicales, Roxana Amed dejó una huella en el jazz argentino y contribuyó a proyectarlo hacia el ámbito internacional

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