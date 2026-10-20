Este martes se conoció la triste noticia de la muerte de Antonio Grimau a sus 82 años. El actor se encontraba internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer debido a un problema de salud que lo había obligado a alejarse de sus compromisos laborales.
Este martes por la tarde, los restos del actor de Soy Gitano y Trampa para un Soñador llegaron a una conocida casa velatoria de Palermo donde concurrieron varios famosos a despedirlo antes de que sea transportado al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.
Entre los asistentes se pudo ver a Raúl Lavié, a Laura Azcurra, Carlos Rottemberg, Víctor Laplace, Arturo Puig, Ana María Picchio, Mirtha Wons, Olga Garaventa y muchos más.
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