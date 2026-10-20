Los famosos despidieron a Antonio Grimau con dolor y conmoción: “Era una persona entrañable” (foto Instagram)

La muerte de Antonio Grimau conmocionó al mundo del espectáculo argentino. Tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor a los 82 años, distintas figuras comenzaron a despedirlo públicamente y a recordar su calidad humana, su compromiso con la actuación y el cariño que despertaba entre sus colegas.

Lucía Galán habló a cinco meses de su operación. (Foto: Captura eltrece)

Lucía Galán, conmocionada por la muerte de Antonio Grimau

Lucía Galán salió al aire en Puro Show y expresó su tristeza por la partida del actor, con quien compartió el ámbito artístico.

“Estoy shockeada... Era un encanto de persona, de amigo. Y era un señor trabajando”, manifestó la cantante, visiblemente afectada por la noticia.

Arturo Puig también salió al aire en el programa de eltrece y se quebró al hablar de Grimau: “Se va un amigo y un gran actor”.

El actor, en una entrevista con TN. (Foto: captura de TN)

Osvaldo Santoro se quebró al despedir a su amigo Antonio Grimau

En A la Barbarossa, Osvaldo Santoro recordó a Grimau con profunda emoción y no pudo contener las lágrimas al hablar de su amigo, a quien conocía desde hacía muchos años.

“Era una persona entrañable. Lo conozco hace mucho tiempo. Era previsible este desenlace. Estaba internado... Siempre tuvo un amor tremendo por nuestra profesión. Él siempre estaba de buen humor, feliz. Esto es un dolor profundo”, expresó, quebrado por la pérdida.

Las palabras de ambos artistas reflejaron el dolor que atraviesa el ambiente artístico tras la muerte de Grimau, una figura de extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión argentina.

Los famosos despidieron a Antonio Grimau en redes sociales

Los famosos despidieron a Antonio Grimau