La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino. El actor estaba internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y, según trascendió, atravesaba un delicado cuadro de salud.

La periodista Pía Shaw brindó detalles sobre su situación en A la Barbarossa y contó que Grimau iba a protagonizar una obra teatral junto a Andrea del Boca en Villa Carlos Paz, pero había tenido que bajarse del proyecto una semana antes.

“Estaba transitando un problema de salud y se había bajado del proyecto hace una semana”, informó la periodista. Minutos más tarde, agregó que el actor padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y necesitaba oxígeno.

Osvaldo Santoro recordó a su colega y amigo, Antonio Grimau (captura de Telefe)

Cómo fueron las últimas horas de Antonio Grimau

En el programa conducido por Georgina Barbarossa, el actor Osvaldo Santoro recordó a su colega y amigo y se refirió al deterioro de su salud durante los últimos días.

“La noticia era de alguna manera previsible por el deterioro, en este último tiempo, de Antonio. Pero, con su espíritu maravilloso y su profesión, que amó hasta último momento... hizo un gran trabajo. Desde anoche estamos con este tema. Era previsible el desenlace. Él estaba internado”, expresó Santoro.

El actor también contó que Grimau llevaba varios días internado y reveló quién estuvo a su lado durante sus últimas horas.

Con quién estaba Antonio Grimau al momento de su muerte

Santoro confirmó que la hija del actor, Antonia, fruto de su relación con Cristina Sánchez, lo acompañó durante la internación.

“Estaba acompañado por su hija Antonia. Anoche me comuniqué con la hija y estaba con él”, contó el actor, quien expresó su tristeza por la pérdida de su amigo.

La noticia generó una profunda conmoción entre sus colegas y en el ambiente artístico, que despidió a Grimau y destacó su extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión argentina.