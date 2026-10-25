Telefe modificó otra vez su grilla de programación y postergó la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity, el reality que conduce Wanda Nara. La decisión volvió a tomar por sorpresa a los televidentes, que esperaban conocer al próximo participante en abandonar la competencia después de la salida de Morena Beltrán,

La causa fue, al igual que la semana pasada, a una cuestión de programación futbolística ya que el canal de Martínez priorizó la transmisión de la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

El encuentro, correspondiente a la vuelta de las semifinales del torneo continental, ocupó el espacio previsto para el reality gastronómico el día jueves.

Wanda Nara y el equipo de MasterChef Celebrity. Foto: Telefe Por: Adrian Diaz Bernini

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A esto se le suma que Telefe ya había hecho lo mismo la semana pasada, por lo que la definición ya viene atrasada dos días. De esta manera, la señal reorganizó su grilla y trasladó la definición de la competencia al lunes 26 de octubre

De esta manera, la modificación está relacionada con la importancia del compromiso futbolístico. Así las cosas, la próxima gala de eliminación del reality saldrá al aire el día martes.

En paralelo, Telefe mantiene su apuesta por el formato con nuevas emisiones y la incorporación de MasterChef Junior, la versión infantil del certamen que cuenta con la conducción de Verónica Lozano y que va los días viernes.

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