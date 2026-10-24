La producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Al igual que cada fin de semana, Juana recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2026

El domingo 25 de octubre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al los actores argentinos Eduardo Blanco y Darío Lopilato.

Los invitados de Juana Viale del domingo 25 de octubre del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la actriz Julia Calvo y la influencer y personalidad de TN, Luli Ofman.

JUANA VIALE HABLÓ DE LA EXPOSICIÓN QUE SUFRIÓ DESDE CHICA Y SORPRENDIÓ CON UNA FUERTE CONFESIÓN

Juana Viale abrió una inesperada ventana a su intimidad y habló de cómo fue crecer con una exposición pública que, según contó, no eligió. En su paso por Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, recordó distintos momentos de su infancia frente a las cámaras y reveló que atravesar esa situación le demandó mucho trabajo personal.

Durante la entrevista, Pergolini le preguntó cómo había logrado convivir con la exposición desde tan chica y la respuesta de Juana fue contundente: “Con mucha terapia. Hasta cierto momento de mi vida, elegí la vida profesional pública, pero mi vida privada fue pública sin mi consentimiento durante casi toda mi vida”.

Foto: Captura (eltrece)

“A mí me costó (la vida pública). Me parece que hay un límite entre la vida privada y el trabajo que es público. No es algo que elegí tener todos los flashes y las luces puestas en mí desde que nací”, expresó y luego explicó cómo su experiencia le sirvió para el futuro de sus hijo: “Por eso, creo que yo preservé mucho la identidad de mis hijos”.

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