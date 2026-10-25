A los pocos días de celebrar el Día de Madre, Mar Tarrés hizo un inesperado descargo en sus redes sociales donde se quejó de aquellos que “discriminan” a las mujeres que eligen otro tipo de maternidad. “Si una mujer no puede o no quiere tener hijos nadie debe criticar su tipo de maternidad, ¿ok?“, sentenció.

Tras compartir el video en redes, Mar recibió varias críticas por parte de sus seguidores. Por este motivo, salió a defenderse en los comentarios y apuntó contra aquellos que tienen “falta de empatía” y por sus “crueles” comentarios.

“Increíble el nivel de violencia que desata en las personas la falta de empatía. Los perros ocupan el lugar de hijos de quienes no podemos tenerlos. Una lástima que sean tan crueles porque nadie les pide nada solo respeto a una forma de amar diferente”, agregó la influencer cordobesa.

(Foto: Instagram @martarresok_)

EL DESCARGO DE MAR TARRÉS SOBRE LA MATERNIDAD

En el video que subió a su perfil de Instagram, Mar Tarrés se mostraba frente a cámara contando una experiencia que vivió en un restaurante de Villa Carlos Paz en el Día de la Madre. “Es uno de mis lugares favoritos, pero me enojé, me re enojé”, dijo la influencer en el inicio de la grabación.

Entonces, contó: “Le estaban dando regalos a todas las mamás por el Día de la Madre, y cuando me estaba yendo me pregunta la moza si yo era mamá. Y le digo que sí, soy mamá de muchos perritos. ‘Ah, bueno, que tengas feliz día’, me dijo. Y a las otras le siguió dando regalo y a mí me dejó así, mirando de seña”.

El descargo de Mar Tarrés sobre la maternidad (Video: Instagram @martarresok_)

Furiosa, Mar se preguntó: “¿Hasta cuándo se va a subestimar la maternidad perruna o gatuna? Digo, no sé. Estoy muy ofendida, me parece que es discriminación lo que he sufrido. ¿Ustedes se piensan que tener un perro es cerrar la puerta e irse a la mierda? ¡No, mi amor! Yo a mi perro lo parí“.

“Me molesta la gente que sigue cuestionando que las que somos mamá de perros no somos mamá. ¿Vos quién sos para decirme? ¿Vos sabés las veces que yo me he levantado a las corridas de noche a la veterinaria? Sí, una maqueta no me pidieron nunca, gracias a Dios, a las 12 de la noche un domingo... ni un mapa planisferio. Pero una madre responsable está en todo”, dejó en claro.

Mar Tarrés y su perra Molleja (Foto: Instagram @martarresok_)

“Mis perros, por ejemplo, tienen paseador, tienen niñera. Yo trabajo duro para que ellos tengan la vida que se merecen. Por eso, Morcilla, que ya es bastante viejo para ser un pug, tiene una excelente vida, porque yo les doy la mejor alimentación, yo no les doy cualquier porquería que hay en el mercado dando vueltas”, siguió Mar antes de hacer una publicidad encubierta ante sus seguidores.