Agustín Neglia respondió una de las preguntas que más curiosidad generan entre los fanáticos de los programas de viajes: si tuviera que elegir entre Marley e Iván de Pineda, ¿con cuál de los dos conductores se queda?

Lejos de esquivar la consigna, el creador y conductor de Modo Selfie y Modo Foodie dio una respuesta clara y sin rodeos.

Su elección fue Iván de Pineda, a quien destacó por su enorme cultura general, su preparación y la manera en que logra transmitir conocimientos en cada uno de sus recorridos por el mundo.

Agustín Neglia en Costa Rica para Modo Selfie. Foto: Instagram agustinneglia

Agustín Neglia en Costa Rica para Modo Selfie. Foto: Instagram agustinneglia

Por qué Agustín Neglia eligió a Iván de Pineda

Durante la charla con Pronto, Agustín Neglia explicó que admira el perfil de Iván de Pineda por la profundidad con la que aborda cada destino y por su capacidad para combinar entretenimiento con información de calidad.

Sin embargo, el conductor también aprovechó la oportunidad para expresar el cariño y el respeto que siente por Marley, con quien mantiene una muy buena relación. Además, reconoció que aprendió mucho de él a lo largo de su trayectoria en la televisión.

El estilo de Agustín Neglia en los programas de viajes

La respuesta del conductor volvió a reflejar la identidad que construyó con Modo Selfie, un ciclo que apuesta por mostrar cada destino desde una mirada cultural, humana y cercana. Esa impronta lo convirtió en una de las figuras más destacadas del turismo y los viajes en la televisión argentina.

Agustín Neglia con su esposa, Martina Rojas, en Capri. Foto: Instagram agustinneglia

Neglia busca diferenciarse con un formato que combina historias, gastronomía, experiencias locales y el contacto directo con las personas que habitan cada lugar que visita.

Su presente en Mar del Plata y los nuevos proyectos

Agustín Neglia también repasó su carrera profesional, habló sobre los desafíos que implica producir contenidos de viajes en la actualidad y se refirió al gran momento personal que atraviesa desde que decidió instalarse en Mar del Plata.

El conductor aseguró que la ciudad se convirtió en su hogar y que desde allí continúa desarrollando nuevos proyectos audiovisuales vinculados al turismo, la gastronomía y las experiencias de viaje.