Un momento de profunda conmoción y dolor atravesó la pantalla de eltrece durante la emisión de La Mañana con Moria. La One se enteró en pleno aire de la muerte de Fernando Jorge “Coco” Shedden, conocido popularmente como Coco, quien fue su chofer durante varias décadas y una de las figuras más importantes en su entorno personal.

La noticia llegó de manera imprevista a través de su asistente, Galo Sotto: “Antes de ir a la cocina tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto. Me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida”, anunció Moria visiblemente impactada.

Moria Casán se enteró en vivo de la muerte de su chofer Coco y rompió en llanto

Moria recordó la compleja historia que la unió a Coco. Si bien compartieron gran parte de su trayectoria, el vínculo se vio afectado por los problemas de adicción que atravesó el chofer y que lo llevaron a situaciones de extrema vulnerabilidad.

“Estuvimos separados porque él tuvo problemas de su adicción. Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros. Estuvo preso porque su adicción a la droga hizo que se convirtiera en una especie de narcomenudeo”, relató la conductora.

“Yo al principio le pagué el abogado para que saliera de la cárcel... después volvió a recaer, pero luego mejoró y tenía ahora una vida pacífica”, agregó Casán muy movilizada.

A pesar de las diferencias y los distanciamientos del pasado, la diva destacó que en el último tiempo lograron reencontrarse y sanar heridas gracias a la preparación de su serie biográfica, donde Coco ocupa un lugar central.

Moria rompió en llanto: “Te quiero, Coco”

Sobre el final de su testimonio, la emoción superó a la diva. Entre lágrimas y con la voz quebrada, despidió a quien la acompañó durante los años más intensos de su carrera.

“Solo decirle que lo quiero, que pasé muy buenos años con él. Me da lástima que se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él. Me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida. Te quiero, te quiero”, expresó emocionada.

Para cerrar el difícil momento en pantalla, Moria pidió un aplauso en su memoria: “No sé cómo despedirte. Un aplauso. Adiós, Coco. Y bueno, ahora hay que seguir, son cosas que pasan en la vida”. Según trascendió, el entorno de la diva viajará a Mar del Plata para darle el último adiós a Coco.