Facundo Moyano dejó plantada a Moria Casán. Después de comprometerse a visitar La Mañana con Moria, el ciclo de eltrece, el sindicalista no se presentó y la conductora terminó contando al aire el motivo de su ausencia.

La situación se produjo un día después de que la Justicia levantara la restricción perimetral que regía entre Moyano y su novia, Candela Arizaga.

“Nosotros no estamos esperando a Facundo Moyano porque no va a venir. Me llamó por teléfono y me dijo que se estaba dando masajitos. Anoche salió con Candela”, contó Moria al anunciar que la entrevista prevista finalmente no se realizaría.

De esta manera, el sindicalista faltó a la cita que había acordado con la conductora y su ausencia se convirtió en uno de los temas del programa.

La reacción de Moria Casán tras la ausencia de Facundo Moyano (eltrece)

La reacción de Moria Casán tras la ausencia de Facundo Moyano

Lejos de mostrarse enojada por el plantón, Moria logró comunicarse con Moyano por teléfono y le dio la oportunidad de salir al aire para explicar lo sucedido.

En ese contacto, el sindicalista se disculpó con la conductora por no haber asistido al programa.

“Te pido mil disculpas... Yo te elegí a vos y a esta altura te digo que sos amiga”, expresó Moyano, en un gesto con el que buscó dejar atrás el episodio.

Así, lo que iba a ser una entrevista presencial en el programa de Moria terminó convirtiéndose en una comunicación telefónica, luego de que el sindicalista cancelara su visita.