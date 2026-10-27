Luca Martin lanzó una picante chicana a Facundo Moyano en Bendita, en medio del debate sobre la causa judicial que involucra al sindicalista y a su novia, Candela Arizaga.

¿El contexto? Todo el panel del programa opinó sobre el reciente levantamiento de la restricción de acercamiento que regía entre Moyano y Arizaga, en una causa en la que se investigan presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Mientras algunos cuestionaron que Moyano hablara públicamente sobre el ciclo menstrual de su novia, en medio de los rumores de embarazo, otros pusieron el foco en las versiones sobre supuestos consumos.

Luca Martin fulminó a Facundo Moyano: "Tiene una muy buena nariz para…" (captura de Elnueve)

Luca Martin fulminó a Facundo Moyano: “Tiene una muy buena nariz para…”

Fue en ese marco que Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, sorprendió con su filoso comentario.

“Está bueno que se muestre la capacidad, la percepción que tiene Moyanito. Algunos dirían que tiene una nariz para los negocios”, lanzó. Y enfatizó: “¡Una muy buena nariz para los negocios y la política!”.

Al escucharlo, Edith Hermida destacó que se trataba de un chiste, en línea con lo que había señalado segundos antes Estefi Berardi.

Por su parte, Berardi había cuestionado que Moyano expusiera cuestiones íntimas de su pareja, como la irregularidad de su ciclo menstrual. También se había referido a los dichos del sindicalista sobre su visita al programa de Moria Casán, donde aseguró que la conductora le había dicho que había llegado con una botella de whisky encima.