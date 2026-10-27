Luego de que la Justicia resolviera levantar la restricción de acercamiento en la causa que lo involucraba, Facundo Moyano utilizó sus redes sociales para romper el silencio y emitir un contundente descargo en el que apuntó contra su entorno, le dedicó unas palabras a su pareja, Candela Arizaga, e hizo un llamado a las autoridades y medios de comunicación.

El pasado 26 de octubre, el sindicalista se presentó ante la Justicia en el marco de la investigación originada tras un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto de 2026. La causa contemplaba presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 decidió dejar sin efecto la medida cautelar y levantar la perimetral vigente, según lo informado por el propio Moyano.

Facundo Moyano habló tras el levantamiento de la perimetral con Candela Arizaga: “Acá no hay víctima”

Fuerte descargo de Facundo Moyano

“Gracias a todos los que estuvieron cerca mío en el momento más difícil de mi vida. Gracias también a los que quisieron sacar ventajas de esta situación (algunos hasta se llamaban amigos) aprovechándose de las circunstancias. La gente mala leche, a veces te deja más sabiduría que nadie”, comenzó Moyano.

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento hacia su pareja: “Gracias Cande mi amor, mi theriancito hermoso, por no dejarte doblar y apostar al amor”.

Foto: Instagram (@candelamagaliok) Por: Fabiana Lopez

Para cerrar, dejó una reflexión y un fuerte pedido a la Justicia, la prensa y el arco político: “Ojalá, todo esto sirva de algo, y a partir de ahora la justicia, medios y responsables políticos, destinen tiempo, recursos y energía a que se conozcan las caras de los violentos que maltratan mujeres y destruyen vidas. ‘Todo pasa y todo queda’“.