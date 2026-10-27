A poco más de dos semanas de que Julieta Prandi anunciara en redes sociales su sorpresiva separación de Emanuel Ortega, a menos de un mes de haberse casado y después de seis años de relación, India Ortega, hija del cantante y de Ana Paula Dutil, fue consultada sobre la ruptura y cuestionó la decisión de la modelo de hacer pública la noticia.

En diálogo con un notero de Desayuno Americano, India se refirió al presente de su papá y aseguró que está mejor después de la separación.

“Estamos todos mejor. Todo está mucho más tranquilo. Es un tema que se resolvió en privado, como tendría que haber sido desde un principio. Ya está, se terminó. Mi papá, como puede, está. Por suerte, está mejor que en el día uno”, expresó.

Y continuó: “Obviamente es un proceso difícil porque fue una relación larga y el amor no se termina de un día para el otro, pero está mejor: está trabajando, se está enfocando en él”.

India Ortega le hizo una contundente crítica a Julieta Prandi (captura de América TV)

India Ortega le hizo una contundente crítica a Julieta Prandi

Consultada sobre el posteo de Instagram en el que Prandi anunció el final de su matrimonio, la joven modelo fue contundente y reconoció que la decisión le dolió.

“Yo no hubiese tomado esa decisión. No tengo nada en contra de ella. No lo hubiese hecho yo. Eso dolió porque hasta yo me enteré por esa publicación. Hubiese sido que lo resuelvan en privado y después que digan: ‘Sí, nos separamos’”, sostuvo India Ortega.