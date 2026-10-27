Evelyn Botto y Fede Bal protagonizaron una divertida escena durante el casamiento de Andrea Ghidone. En medio de la celebración, ambos se animaron a improvisar un tango que terminó entre risas, complicidad y una llamativa pose frente a la cámara.

Todo comenzó cuando Fede Bal, vestido con un elegante traje y corbata, esperaba de pie con una copa en la mano. En ese momento, Evelyn se acercó con una copa de vino y lo invitó a compartir unos pasos de baile.

Lejos de quedarse quietos, los artistas comenzaron a moverse al ritmo del tango, con una coreografía improvisada que dejó en evidencia la buena onda entre ambos.

EL DIVERTIDO TANGO DE EVELYN BOTTO Y FEDE BAL QUE SE ROBÓ TODAS LAS MIRADAS

A medida que avanzaba el baile, Evelyn Botto y Fede Bal se mostraron cada vez más coordinados. Ella incluso logró seguir los movimientos sin soltar su copa, mientras él acompañaba cada paso con entusiasmo.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó sobre el final, cuando Fede levantó a Evelyn y ella estiró una de sus piernas, recreando una clásica figura del tango.

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La secuencia terminó con los dos riéndose y celebrando frente a la cámara, después de completar su improvisada presentación.