A pocas semanas de celebrar sus 43 años, Silvina Escudero festejó el cumpleaños de Vanina, su hermana. La bailarina cumplió 45 años este 25 de octubre y lo celebró con una íntima reunión donde estuvieron sus más íntimos amigos y su familia.

A través de sus historias de Instagram, Silvina compartió un breve video donde recopiló inolvidables momentos junto a su hermana. “Happy birthday”, escribió la bailarina sobre las imágenes que compartió en sus redes sociales.

Musicalizado con el “Feliz cumpleaños”, Escudero hizo una recopilación de recuerdos junto a Vanina, desde pequeñas hasta el día de hoy. En las imágenes reflejó la cercana relación que mantienen a pesar de la distancia que tuvieron por 3 años.

El emotivo video de Silvina Escudero para su hermana Vanina (Video: Instagram @escuderosilvina)

VANINA ESCUDERO CELEBRÓ SUS 45 AÑOS RODEADA DE SU FAMILIA

Al momento de cortar la torta, Silvina Escudero entró con una enorme torta de cumpleaños con velas y una bengala y, junto al resto de los invitados, le cantó el “Feliz cumpleaños” a su hermana Vanina, quien celebraba sus 45 años.

El mensaje de Silvina Escudero para su hermana Vanina en su cumpleaños (Video: Instagram @escuderosilvina)

Al compartir el video en sus redes sociales, la bailarina le dejó un especial mensaje que decía: “India que empieces un año de PM!”. Luego, dejó en claro su complicidad de hermanas al agregó: “Todo lo que proyectes se cumpla con mucho amor. Always together. Love you”.