A 10 días de recibir el alta de su cuarta internación, Denisse González regresó a las redes sociales para hacer una sentida publicación donde expresó cómo se siente actualmente, a pesar de su delicado estado de salud.

En agosto de este año, la exparticipante de Gran Hermano fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una afección que provoca una disminución de las plaquetas y puede generar graves complicaciones.

Desde entonces, se vio obligada a modificar su vida cotidiana y afrontar distintos tratamientos médicos que la llevaron a cuatro internaciones diferentes. En sus redes, sus publicaciones reflejan ahora los altibajos de su recuperación y la necesidad de mantener controles médicos frecuentes.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

LA SENTIDA PUBLICACION DE DENISSE GONZÁLEZ TRAS SU CUARTA INTERNACIÓN

A través de su cuenta de Instagram, Denisse González compartió un video donde recopiló imágenes de su extenso tratamiento médico. Musicalizado con “The Climb”, la canción de Miley Cyrus, mostró imágenes de sus días en el hospital donde siempre estuvo acompañada por su novio, sus amigas y su familia.

El video que compartió Denisse González tras su cuarta internación (Video: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

“Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”, expresó la exparticipante de Gran Hermano. “Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola. Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”, cerró en su publicación.