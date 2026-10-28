Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, murió a los 74 años en Pujato, una localidad de la provincia de Santa Fe.

Según informó el periodista Juan Manuel Butvilofsky en TN, la mujer atravesaba una grave enfermedad desde hacía tiempo y recibía cuidados especiales.

La noticia generó conmoción por tratarse de la madre del entrenador de la Selección Argentina, quien actualmente no se encuentra en el país.

Al dar la información en TN, Butvilofsky confirmó el fallecimiento de Eulalia y explicó que llevaba mucho tiempo enferma. “Falleció la mamá de Scaloni, cursaba una enfermedad hace mucho tiempo. Estamos hablando de Eulalia Marzetti”, señaló el periodista.

Luego, agregó detalles sobre el estado de salud de la mujer: “La señora estaba enferma, tenía cuidados especiales. Era una mujer joven, 74 años. Atravesaba una grave enfermedad hace un tiempo”.

murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni (captura de TN)

Dónde estaba Lionel Scaloni al momento de la muerte de su mamá

Al conocerse la noticia, Lionel Scaloni no se encontraba en Pujato, su localidad natal. Según lo informado en TN, el director técnico tiene previsto regresar a la Argentina por la próxima doble fecha de la Selección, programada para noviembre.

Por el momento, no se informó si el fallecimiento de su mamá modificará sus planes de viaje.

Si bien trascendió que Eulalia Marzetti padecía una enfermedad desde hacía tiempo, no se comunicó públicamente cuál fue la causa específica de su muerte.