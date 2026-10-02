El inesperado reencuentro entre Tini Stoessel y Lali Espósito sobre el escenario volvió a poner a la cantante en el centro de la escena. Mientras tanto, en redes sociales resurgieron las especulaciones sobre el distanciamiento entre Tini y Emilia Mernes, dos artistas que mantienen hoy una relación distante.

Fue Ángel de Brito quien reveló en LAM una nueva versión sobre el origen del conflicto y señaló a un hombre que habría sido clave en la ruptura de su amistad. Durante el programa de América TV, explicó que el enfrentamiento no habría comenzado por una cuestión sentimental ni económica, como se había especulado.

“No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo. Será Tini quien lo contará, es su historia”, aseguró De Brito al referirse al motivo que habría generado el quiebre entre las cantantes. Luego, dio más detalles sobre la situación y apuntó directamente a Pancho Cia, productor musical y guitarrista que durante años formó parte del equipo de Tini.

Dieron a conocer el nombre de la persona que causó la crisis entre Tini Stoessel y Emilia Mernes (Video: LAM)

QUIÉN ES EL HOMBRE QUE CAUSÓ LA CRISIS ENTRE TINI STOESSEL Y EMILIA MERNES

Según la versión que contó Ángel De Brito, Emilia Mernes conocía un episodio previo entre Pancho Cia y Tini Stoessel y, después de que las artistas se distanciaran, decidió contratarlo para trabajar junto a ella.

“La pelea fue porque Emilia sabía y cuando se pelean, ella lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas hay un millón, ahí siente Tini la traición”, sostuvo el conductor.

La relación entre Tini y Cia se remontaría a la época de Violetta, cuando la artista todavía daba sus primeros pasos en su carrera. Con el tiempo, el músico continuó trabajando junto a ella durante su etapa como solista y llegó a convertirse en una persona muy cercana a su entorno.

Tini Stoessel y Emilia Mernes, enfrentadas (captura de Instagram)

De acuerdo con lo expuesto en LAM, durante varios años compartieron escenarios, viajes y distintos momentos vinculados a la carrera de la cantante. El conflicto habría tomado una nueva dimensión cuando Emilia incorporó a Cia a su equipo para el MP3 Tour. La situación quedó especialmente expuesta durante uno de los shows de la gira, en el que Tini participó como invitada para cantar junto a Emilia y se encontró con el guitarrista sobre el escenario.

Al parecer, la cantante no habría sido informada previamente de que él formaría parte del espectáculo, algo que habría profundizado todavía más el malestar. De todos modos, tanto Tini como Emilia no confirmaron públicamente que este sea el verdadero motivo de su distanciamiento.