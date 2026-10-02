Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, nació el 9 de febrero de este año y, desde entonces, tiene enamorada a toda la familia. En las últimas horas, el actor compartió una íntima postal que generó ternura entre sus seguidores.

“El abuelo”, escribió el Chino junto a un emoji de corazón rojo sobre una imagen que compartió a través de sus historias de Instagram. En la misma se lo ve a su padre, Ricardo, intentando dormir a Dante en sus brazos.

A punto de cumplir 8 meses, Dante aparece cada vez más seguido en las publicaciones de sus padres. Anteriormente, la actriz española había compartido algunas imágenes de su bebé y su rutina diaria.

Ricardo Darín con su nieto Dante en brazos (Foto: Instagram @chinodarin)

QUÉ DIJO RICARDO DARÍN SOBRE SER ABUELO

Feliz de poder vivir esta nueva etapa de la vida, Ricardo Darín confesó recientemente que la palabra “abuelo” le gusta mucho. Durante su paso por el Festival de San Sebastián, donde presentó el film “Lo dejamos acá”, contó que lo más fuerte del primer encuentro fue ver a su hijo como padre.

“Tengo un nieto, ¿cómo no voy a estar contento?”, se preguntó el reconocido actor que agregó: “Un bebé que es el hijo de mi hijo, que me mira y se ríe”.