La producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Al igual que cada fin de semana, Juana recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 4 DE OCTUBRE DEL 2026

El domingo 4 de octubre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la humorista Gladys Florimonte y al músico argentino Juan Alfredo Baleiron.

Gladys Julia Florimonte (Foto: Movilpress)

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana el actor Felipe Colombo, la exmodelo Cecilia de Bucourt y habrá un musical especial de Los Pericos.

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