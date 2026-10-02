La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con invitados de lujo, con Juana Viale al frente debido a la internación de su abuela.

Al igual que cada semana, la mesaza tendrá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 3 DE OCTUBRE DEL 2026

El sábado 3 de octubre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto al conductor Luis Novaresio y a la periodista Natasha Niebieskikwiat.

Luis Novaresio (Foto: Movilpress)

La mesaza estará ocupada también en esta oportunidad por el economista y expresidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian, y la presentadora y comunicadora argentina Barbie Simons.

Barbie Simons (Foto: Movilpress)

LA DECISIÓN DEL CANAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE MIRTHA LEGRAND MIENTRAS LA DIVA SE RECUPERA

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a su entorno y a sus seguidores. Mientras la conductora atraviesa una internación en el sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía, el canal decidió que Juana Viale continúe al frente tanto de los almuerzos como de las cenas en la pantalla de eltrece.

La información fue confirmada en el ciclo Puro Show, donde detallaron que la actriz seguirá conduciendo ambos envíos hasta que su abuela se recupere. “Juana va a seguir adelante de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina”, señaló Matías Vázquez.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Desde el Sanatorio Mater Dei, el periodista Wally informó que, como es habitual los lunes, miércoles y viernes, se espera la actualización oficial sobre el estado de salud de la diva. El parte médico suele difundirse después de las 11 de la mañana y es el único canal autorizado para comunicar novedades, ya que la familia prefiere mantener la privacidad.

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