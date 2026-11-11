El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó una nueva voz y esta vez llegó desde el entorno más cercano de Eugenia “la China” Suárez. Agustín Rodríguez, abogado de la actriz, se refirió al conflicto familiar que enfrenta su pareja y no esquivó la polémica: consideró que el futbolista está siendo víctima de una situación que viene atravesando desde hace tiempo.

En diálogo con Primicias Ya, el letrado también habló sobre cómo repercute esta guerra en la vida cotidiana de Eugenia, teniendo en cuenta que la actriz tiene una familia ensamblada y dos hijas de relaciones anteriores.

Consultado sobre cómo sobrelleva la China este escenario, Rodríguez reconoció que se trata de una situación delicada, aunque aclaró que el conflicto no tiene que ver directamente con la familia de su representada: “Este no es un tema que tenga que ver con la familia de Eugenia Suárez, sino la de su pareja. Y lógicamente lo debe acompañar, porque me imagino que Mauro Icardi debe estar pasando uno de los peores momentos”, expresó.

Foto: Captura (América)

Pero el momento más contundente de la entrevista llegó cuando el abogado de Eugenia dio su opinión sobre el enfrentamiento entre el delantero y Wanda Nara. Lejos de mantener una postura neutral, el abogado fue categórico al expresar de qué lado se posiciona: “Yo considero que Mauro Icardi en esta situación está siendo víctima”, lanzó.

Y, para evitar que su declaración fuera interpretada como una defensa automática por representar legalmente a la China, hizo una aclaración: “Y no lo digo ni por ser abogado de Eugenia Suárez, ni porque tenga algo en contra de Wanda Nara, ni mucho menos”.

Sin embargo, insistió en su postura y agregó: “Yo creo que él es víctima, y es víctima de toda una situación que viene sufriendo”, cerró, contundente.

Agustín Rodríguez: “Yo considero que Mauro Icardi en esta situación está siendo víctima. Y no lo digo ni por ser abogado de Eugenia Suárez, ni porque tenga algo en contra de Wanda Nara, ni mucho menos”.

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ASÍ FUE LA PELEA CARA A CARA DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ EN LA CASA DE LOS SUEÑOS

Lejos de que el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta quedara en un conflicto entre ellos, la pelea sumó un capítulo todavía más explosivo: la aparición de Eugenia “la China” Suárez y un enfrentamiento cara a cara con la conductora. En medio de los gritos, la intervención policial y la tensión que se vivía en la propiedad del futbolista, las dos mujeres habrían protagonizado una durísima discusión que incluyó insultos y reproches.

La información fue revelada en LAM, donde contaron que Wanda llegó a la casa de Icardi acompañada por su pareja, Martín Migueles, y que, cuando la situación se descontroló, hubo intentos de conciliación. Sin embargo, el conflicto terminó involucrando también a la actual pareja del futbolista: “En un momento sale la China Suárez”, lanzó Pepe Ochoa al reconstruir la secuencia.

Según relató el panelista, la actriz habría intentado intervenir: “Wanda discutió con la China porque la China trató de meterse en la situación”, explicó Ochoa. Y luego reveló cuáles habrían sido los insultos que la conductora le gritó a la actriz: “Le dijo que cierre el ort... y que era una negra de mier...”.

Wanda Nara contra Mauro Icardi.

Pero el cruce entre Wanda y la China no habría sido el único enfrentamiento de la tarde. Según la reconstrucción que hicieron en el programa de América, Martín Migueles también terminó involucrándose en la pelea y tuvo un fuerte intercambio con el futbolista: “Empezó a discutir con Icardi. Martín le tuvo que empezar a poner los puntos a Mauro porque le estaba diciendo un montín de cosas a Wanda”, cerraron.

¡Tremendo!