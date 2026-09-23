Hernán Bloquero, el hombre que quedó en el centro de la polémica luego de que Sofía “La Reini” Gonet lo denunciara por acoso y que amenazara de muerte a Homero Pettinato, rompió el silencio en una entrevista con Pablo Layús para Primicias Ya. Visiblemente movilizado, habló sobre su vínculo con la influencer, los tatuajes que se hizo en su honor y las acusaciones que recibió.

Durante la conversación, el entrevistado negó haber acosado a La Reini durante más de una década y rechazó las versiones sobre supuestos mensajes enviados desde cuentas falsas. También se refirió al episodio que protagonizó con Homero y adelantó que podría presentarse en una comisaría para aclarar la situación.

Consultado por el periodista sobre qué le diría a La Reini si estuviera viendo la entrevista, Hernán fue tajante y aseguró que no quiere mantener ningún tipo de contacto con ella: “No, no le quiero decir nada, no quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo, de decir que yo la acosaba... no quiero saber absolutamente más nada”, expresó.

Foto: Captura (América)

“¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en mi piel? Solamente le voy a pedir disculpas a La Reini. También me aconsejaron que le pidiera disculpas a Homero. Voy a ver si la semana que viene voy a la comisaría a aclarar todo esto porque hasta que esto no se terminó, yo no voy a poder estar tranquilo", agregó, con la voz quebrada.

Y añadió: “Sé que lo de Homero se me fue de las manos, lo entiendo, pero realmente (lo de La Reini) es indignante. Yo creo que hasta hace poco estaba enamorado de ella. Pero que me haya tratado de acosador virtual, no tiene perdón. Y aclaro que no tengo ningún problema mental”.

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Movilpress)

“Eso que dijo que la acoso desde hace más de 10 años, es mentira. Nunca le mandé mensajes de cuentas truchas. También es mentira que le hice magia negra. Lo ue yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida. A ella no la conozco personalmente. ¿Cómo se puede sentir acosada? Tendría que estar orgullosa”, continuó.

Por último, ahondó en la actitud que tuvo con el hijo de Homero Pettinato (al hacerle una seña como de que lo iba a matar a la salida del programa de streaming donde trabaja el joven): “Él no puede salir a denunciar algo que ni quiera llegó a la agresión física. De casualidad andaba por Olga y cuando lo vi no me pude contener”.

Homero Pettinato renunció a su programa en Olga tras el escándalo con La Reini: los motivos (Foto X y Olga)

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LA REINI LE CERRÓ LAS PUERTAS AL AMOR Y FUE CONTUNDENTE: “NO QUIERO SABER NADA CON NINGÚN HOMBRE”

Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, decidió ponerle un freno a las especulaciones sobre su vida sentimental. En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, la influencer aseguró que está atravesando un momento de tranquilidad y que, por ahora, no tiene ningún interés en abrirle la puerta al amor.

“Yo estoy bárbara, estoy relajada, tranquila y célibe. Estoy alejada y retirada del amor, así que estoy muy tranquila”, expresó La Reini, dejando en claro que su presente está muy lejos de los romances y las conquistas.

En los últimos tiempos, la joven fue relacionada con distintos candidatos y los rumores de posibles romances no tardaron en aparecer. Sin embargo, fue tajante al hablar del tema y explicó por qué decidió no alimentar más esas versiones: “¿Sabés qué? No les quiero dar más engagement a los hombres, me cansé. Así que basta de shippeos”, lanzó, contundente.

Foto: Movilpress

Y agregó, con humor pero sin vueltas: “No quiero que me shippeen más con un hombre porque después los levanto a ellos, y a mí no me suman en nada”.

Lejos de dejar lugar a dudas, la influencer redobló la apuesta y confirmó que actualmente no está en sus planes comenzar una nueva historia de amor: “Yo no quiero saber nada con ningún hombre. Nada, nada, nada”.

Por ahora, La Reini disfruta de una etapa en la que está completamente avocada a su flamante desafío como host digital de Popstars, que según contó le demanda gran parte de su tiempo: “Estoy muy bien, enfocada en este proyecto con el que la estoy pasando bien y que también me saca todo el día. Así que muy, muy alejada de lo amoroso”, aseguró en exclusiva con Ciudad Magazine.

“Yo estoy bárbara, estoy relajada, tranquila y célibe. Estoy alejada y retirada del amor, así que estoy muy tranquila”.

Pero cuando llegó la pregunta inevitable sobre qué pasaría si apareciera alguien dispuesto a conquistarla, La Reini sorprendió con una respuesta fiel a su estilo: “No puede. No, que me haga una transferencia y ahí vemos”, respondió, entre risas.

Así, La Reini dejó en claro que por ahora el amor no figura entre sus prioridades y que, para cualquier candidato que quiera cambiar su estado civil, la vara parece estar bastante alta.