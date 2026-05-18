Como ganador de MasterChef Celebrity el protagonismo de Ian Lucas en los premios Martín Fierro 2026 es enorme, ya que además del reencuentro con Evangelina Anderson tras el romance y con Sofía Gonet con quien se lo shippea, también está nominado a la categoría revelación.

“Estar nominado es una locura, es la primera vez que vengo y nada, la primera vez estar nominado, estoy súper agradecido”, arrancó el influencer.

Hospedado en el hotel de lujo donde se hace la ceremonia en una habitación que pagó él, Lucas contó que durmió “una siestita” para soportar la larga noche.

Entonces aclaró: “No hablo con Eva desde que terminó el programa. No estamos bloqueados. Hoy va a ser el reencuentro. De mi parte está todo más que bien. Yo siempre voy a saludar”.

Al explicar por qué no compartirá la mesa con Anderson, Lucas aclaró: “Wanda pidió que me siente con ella”.

Qué dijo sobre la Reini

Además, Ian Lucas se refirió a Sofía Gonet, con quien ahora muchos especulan que tuvieron o tienen un romance oculto.

“Con la Reini me llevo increíble. Hace un rato fui a su cuarto a saludarla y quedamos en juntaron antes de bajar a la alfombra...”, cerró Ian Lucas.