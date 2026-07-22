Sofía Gonet, más conocida en las redes sociales como “La Reini”, volvió a captar la atención de sus seguidores al contar una inesperada historia sobre un hombre con el que estaba saliendo y que terminó convirtiéndose, según sus propias palabras, en “un caso para el FBI”.

Después de su mediática separación de Homero Pettinato, ocurrida a fines de 2025, la influencer había decidido tomarse un tiempo lejos de las relaciones.

Sin embargo, cuando volvió a apostar por una nueva cita, la experiencia terminó de la peor manera y se convirtió en uno de sus ya clásicos story times.

CÓMO EMPEZÓ LA RELACIÓN QUE TERMINÓ EN ESCÁNDALO

En un video publicado en TikTok, Gonet explicó que durante dos semanas creyó haber encontrado a alguien distinto. Según contó, el hombre organizaba citas de día, se mostraba interesado en su vida y hasta la acompañó en cuestiones personales, como su mudanza y la compra de una alfombra para su nuevo departamento.

“Nos veía mucha gente. Jamás pensé que todo iba a terminar así”, recordó la influencer, sorprendida por el giro que tomó la historia.

EL BLOQUEO, LA EXCUSA DEL HACKER Y LA VERDAD

Todo cambió pocos días después de una cita que Sofía definió como “espectacular”. Sin previo aviso, el hombre dejó de seguirla en Instagram y eliminó su contacto de WhatsApp.

Al principio, la creadora de contenido confesó que buscó explicaciones en sí misma e intentó entender qué había hecho mal. Finalmente decidió escribirle para exigirle una respuesta.

La explicación que recibió la dejó completamente desconcertada. El joven le aseguró que había sido víctima de un supuesto hackeo y que estaba recibiendo amenazas desde Estados Unidos para que dejara de verla.

La versión no tardó en desmoronarse. Mientras afirmaba que no podía utilizar sus redes sociales, seguía publicando historias en Instagram con absoluta normalidad.

La situación terminó de aclararse cuando una cuenta anónima se comunicó con Sofía y le reveló el verdadero motivo de su desaparición: el hombre mantenía una relación con otra mujer que vivía en otra provincia.

Crédito: Tiktok

“El tipo estaba de novio con una piba de otra provincia”, relató Gonet, quien aseguró que, tras conocer la verdad, decidió bloquearlo de todas las plataformas.

LA REFLEXIÓN DE SOFÍA GONET SOBRE LOS HOMBRES Y LA FAMA

Más allá de la anécdota, la influencer aprovechó el episodio para cuestionar a quienes se acercan a personas con exposición pública buscando algún beneficio.

“Los tipos también buscan plata y buscan fama. Después dicen que las interesadas somos nosotras”, expresó con ironía.

Pese al mal momento, Sofía aseguró que con el paso de los días logró reírse de lo ocurrido y convirtió la experiencia en un nuevo relato para sus seguidores.

“La verdad que me reí mucho de toda la situación a medida que fue sucediendo. Nací para generar story times“, cerró con humor.