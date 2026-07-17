Tamara Pettinato volvió a mostrar su costado más íntimo al compartir un homenaje especial por el cumpleaños de su hermano, con quien mantiene un vínculo que suele quedar expuesto en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la conductora abrió el álbum familiar y publicó una serie de fotos de la infancia que despertaron la nostalgia entre sus seguidores.

Junto a las imágenes, en las que se los ve compartiendo distintos momentos cuando eran niños, Tamara le dedicó un mensaje cargado de humor y cariño, fiel al vínculo que ambos suelen mostrar públicamente.

“Feliz cumpleaños, hermanito. Cuando no eras tan gracioso y solo me molestabas ya te quería”. Crédito: Instagram

“Feliz cumpleaños, hermanito. Cuando no eras tan gracioso y solo me molestabas ya te quería”, escribió en una de sus historias, haciendo referencia al característico sentido del humor de Homero Pettinato.

EL TIERNO SALUDO DE TAMARA PETTINATO POR EL CUMPLEAÑOS DE SU HERMANO HOMERO

Luego, la conductora completó el saludo con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Ahora que tenemos la misma edad también te amo”, bromeó, en alusión al espíritu joven con el que ambos suelen mostrarse en cada aparición pública.

El posteo dejó en evidencia, una vez más, la complicidad que existe entre los hermanos, algo que también quedó reflejado meses atrás cuando ambos recordaron juntos anécdotas de su infancia en el campo, marcada por la austeridad pese a la fama de su padre, Roberto Pettinato.

Ahora que tenemos la misma edad también te amo” Tamara Pettinato junto a Homero. Crédito: Instagram

Las tiernas postales rápidamente despertaron reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el gran parecido físico entre los hermanos y celebraron la complicidad que mantienen a pesar del paso de los años.

Los comentarios no tardaron en llenarse de mensajes cariñosos, tanto para Tamara como para el propio homenajeado.

EL VÍNCULO ENTRE TAMARA Y HOMERO PETTINATO

Con este simple pero sentido gesto, Tamara Pettinato volvió a demostrar el fuerte lazo que la une a Homero, quien recibió cientos de saludos por parte de familiares, amigos y seguidores en su nuevo cumpleaños.

Tamara Pettinato junto a Homero. Crédito: Instagram

La buena onda entre ambos, que también comparten pantalla y proyectos radiales, quedó una vez más a la vista en las plataformas digitales.