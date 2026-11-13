Lorna quedó eliminada de Cuestión de Peso después de no conseguir bajar los gramos que necesitaba para continuar en el ciclo. La participante llegó al pesaje decisivo con una diferencia de 700 gramos y, pese a haber seguido el plan alimentario y realizado actividad física, no logró revertir el resultado.

La tensión se vivió en el momento de conocer el número de la balanza. “Tenías que pesar, Lorna, 104 kilos 200. Ayer mantuviste el último pesaje y quedaste complicada por 800 gramos”, le recordaron en el programa.

Además, había una dificultad extra: Lorna no podía ser salvada por el voto del público, por lo que su continuidad dependía exclusivamente del resultado.

Foto: Captura (eltrece)

Finalmente, llegó la sentencia que nadie quería escuchar: “La diferencia es de 700 gramos. Y por esos 700 gramos, hoy, Lorna, te vas de Cuestión de Peso”.

Luego de conocer el resultado, la participante se mostró tranquila, aunque no ocultó su tristeza: “Bueno, gracias por la oportunidad que me dieron una vez más. Lamento haberme ido, lamento, Susana, haberte decepcionado. Y bueno, lo intentaré otra vez”, expresó.

Foto: Instagram (@gimenezsuok)

Sus compañeros y los profesionales del ciclo buscaron llevarle tranquilidad y le aclararon que Susana no había manifestado estar decepcionada con ella. Incluso, uno de los integrantes del equipo destacó que había tenido buenos momentos durante el tratamiento, especialmente en las actividades físicas en las que sí se había comprometido: “Hubo actividades deportivas donde participaste al 100%”, le remarcaron, al tiempo que valoraron su esfuerzo y le transmitieron su apoyo.

Pero si algo quedó claro después de la eliminación es que Lorna no piensa rendirse. Apenas se confirmó su salida, ya tenía en mente cuál sería su próximo objetivo: regresar al programa a través del repechaje.

Por ahora, su participación llegó a su fin, pero la puerta para regresar sigue abierta. ¡Lorna va por la revancha!

Lorna: “Bueno, gracias por la oportunidad que me dieron una vez más. Lamento haberme ido, lamento, Susana, haberte decepcionado. Y bueno, lo intentaré otra vez”.

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LORNA QUEBRÓ EN LLANTO Y AMAGÓ CON RENUNCIAR A CUESTIÓN DE PESO: “TENGO QUE PRIORIZAR MI SALUD PSIQUIÁTRICA”

Lorna protagonizó un tenso momento en Cuestión de peso (en octubre de 2026) y no pudo contener las lágrimas después de enterarse de los cambios que tendrá la competencia la próxima semana. La participante manifestó su rechazo a someterse nuevamente a un plan canje, aseguró que esa modalidad le hace mal por indicación de sus profesionales de salud mental y sorprendió al amenazar con abandonar el programa.

Todo ocurrió después de pasar por la balanza, cuando se enteró de que la semana siguiente habría eliminaciones todos los días. La noticia desató su enojo y angustia, y la llevó a plantear una decisión contundente: no volver a atravesar una instancia que, según explicó, ya le había provocado consecuencias negativas: “Entonces renuncio. Yo, plan canje no, porque lo tengo por indicación médica psiquiátrica. Yo pasé la balanza, supuestamente nos ayudan y nos perjudican”, expresó Lorna, visiblemente molesta por la situación.

La participante explicó que ya había atravesado una experiencia similar y que, a partir de lo que le sucedió, los profesionales que la acompañan le indicaron que no debía volver a someterse a esa modalidad: “Si era esto, entonces prefería ir a eliminación. Yo ya lo probé y a mí me hizo muy mal y por eso los profesionales dijeron que yo no tenía que estar sometida a eso”, sostuvo.

Foto: Captura (eltrece)

Además, diferenció esa instancia de otras exigencias propias de la competencia, como la actividad física, y dejó en claro que su negativa no era una reacción pasajera, sino una decisión vinculada con su bienestar: “Si tuviera que haber hecho actividad física, que es algo que también me pone mal, es otra cosa”, agregó, al explicar su postura frente a las alternativas que se le presentaban en el reality.

Pero el momento más fuerte llegó cuando reafirmó que no estaba dispuesta a ceder, incluso si eso significaba quedar fuera del ciclo: “Si me tengo que ir, me iré. Yo ya estoy decidida a no soportar otro plan canje, lo llamen como lo llamen, y si eso me cuesta irme del programa, lamentablemente me iré porque tengo que priorizar mi salud psiquiátrica”, sentenció.

Después de expresar su postura, Lorna no pudo contener la angustia y quebró en llanto en medio del estudio. La situación generó preocupación y llevó al conductor, Mario Massaccesi, a intervenir para intentar tranquilizarla y evitar que tomara una decisión definitiva en ese momento.

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de presionarla para que continuara en la competencia, el periodista le recomendó tomarse un tiempo, consultar con los profesionales que la acompañan y evaluar los próximos pasos con mayor tranquilidad: “Siempre hay grises. Yo te sugiero que ahora te vayas, mañana vas a la clínica, lo hablás con los profesionales y después decidís”, le aconsejó. Y, para reforzar su recomendación, agregó: “Es como hacer una pausa, que siempre es recomendable”.

Por ahora, la continuidad de Lorna en Cuestión de peso quedó en suspenso. Tras su fuerte descargo y el llanto en vivo, la participante deberá evaluar junto con sus profesionales cómo seguir adelante, con una prioridad que dejó expresada sin vueltas: cuidar su salud mental.