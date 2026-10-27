Este martes, Mario Massaccesi mostró el gran cambio de Lorna, la periodista que se hizo muy conocida por su amistad con Susana Giménez, que pasó de la crisis al triunfo en Cuestión de Peso tras bajar 15 kilogramos con un arduo trabajo.

“¿Cómo te sentís con estos 15 kilos bajados, que es todo tu logro?”, quiso saber el conductor, a lo que la participante le dijo que “Feliz”. “Se nota el cambio. Seguramente no me hubiera podido poner esto cuando llegué y se valora y se disfruta”, explicó Lorna.

Lorna en Cuestión de Peso (Foto: capturas eltrece)

Lorna reconoció que el cambio fundamental en su tratamiento llegó de la mano de la actividad física, que ella no practicaba antes de iniciar su recorrido en el reality. Pero lo que llamó verdaderamente la atención fue que Lorna eligió un atuendo igual al de Susana Giménez para festejar.

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“Nuestra vestuarista me mostró varios modelos y por eso elegí este”, explicó Lorna. Pero Mario Massaccesi quiso saber si el rubio de la participante es pelo de albinas como el que utilizaba Miguelito Romano para hacerle las extensiones a la Diva de los Teléfonos.

La periodista aseguró que su pelo es todo propio, aunque reconoció que inspiró su color en el de su ídola. “Susana cuida mucho su cabello. No le gusta que le toquen el pelo y siempre está impecable”, aseguró Lorna.

Lorna en Cuestión de Peso (Foto: capturas eltrece)

Además, Lorna rompió el mito de que a Susana no le gusta que la besen. “Hay que distinguir cuando está maquillada para salir al aire, porque a nadie le gusta porque le corrés el maquillaje; que cuando está de civil que no tiene ningún problema y es amorosa”, reveló.

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