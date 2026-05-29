En un contexto donde cada vez más personas buscan formas naturales de conservar alimentos, existe un método ancestral que sorprende por su efectividad y simplicidad. Se llama Kangina y consiste en una técnica tradicional utilizada desde hace siglos en Afganistán para mantener frutas frescas durante meses, e incluso hasta un año, sin químicos ni refrigeración moderna.

La práctica volvió a despertar interés por su perfil sustentable y por el creciente interés en métodos naturales de alimentación y conservación. El Kangina utiliza vasijas de barro selladas con una mezcla de arcilla y paja, donde se almacenan frutas seleccionadas cuidadosamente.

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El objetivo es generar un ambiente estable, fresco y con mínima exposición al aire para ralentizar el deterioro natural.

La técnica suele aplicarse con frutas como uvas, manzanas, granadas y damascos, que son acomodadas en capas dentro de estos recipientes. Una vez llenos, los envases se sellan y se entierran en lugares frescos y secos para mantener una temperatura estable durante meses.

Cómo funciona el método Kangina

Aunque parece un sistema rudimentario, el funcionamiento tiene una explicación científica. Durante el almacenamiento ocurre una fermentación natural controlada que transforma los azúcares de las frutas en compuestos orgánicos capaces de frenar el desarrollo de bacterias y hongos.

El método que mantiene las frutas frescas por un año sin químicos: los ingredientes son sorprendentes. Foto: IA

Según distintos estudios sobre conservación tradicional de alimentos, este proceso favorece la producción de ácidos naturales como el láctico y el acético. Esos compuestos actúan como una barrera protectora que ayuda a preservar sabor, textura y nutrientes.

Además, el barro de las vasijas cumple un rol clave. La porosidad de la cerámica permite una regulación gradual de humedad y temperatura, algo fundamental para evitar que las frutas se pudran rápidamente.

Los ingredientes sorprendentes que hacen posible la conservación

Lo más llamativo del Kangina es que no necesita productos industriales ni conservantes artificiales. Los elementos utilizados son completamente naturales y fáciles de conseguir en zonas rurales.

Los componentes básicos del método son:

Arcilla o barro natural.

Paja seca para sellar las vasijas.

Frutas seleccionadas sin golpes ni daños.

Un espacio fresco y seco bajo tierra.

El método que mantiene las frutas frescas por un año sin químicos: los ingredientes son sorprendentes. Foto: IA

La combinación de estos elementos genera un entorno cerrado pero equilibrado, donde las frutas logran mantenerse durante mucho más tiempo que en métodos tradicionales de cocina doméstica.

Una técnica antigua que vuelve a despertar interés

En los últimos años, el Kangina comenzó a llamar la atención de investigadores, chefs y especialistas en sustentabilidad. En un escenario donde crecen las preocupaciones por el desperdicio de alimentos y el consumo energético, esta técnica aparece como una alternativa eficiente y ecológica.

A diferencia de una heladera convencional, el sistema no utiliza electricidad ni plásticos, y aprovecha materiales completamente biodegradables. Por eso, muchos proyectos de conservación tradicional de alimentos empezaron a recuperar conocimientos ancestrales similares en distintas partes del mundo.

También hay cocineros que experimentan con frutas conservadas mediante este método para elaborar postres, compotas y salsas con sabores más intensos y concentrados.

Más allá de lo llamativo de la técnica, el Kangina también refleja cómo muchos métodos antiguos resolvían problemas cotidianos sin depender de tecnología moderna. La combinación de fermentación natural, barro y temperatura estable demuestra que algunas prácticas tradicionales siguen teniendo vigencia incluso hoy.

En paralelo, cada vez más especialistas recomiendan volver a incorporar hábitos simples y naturales vinculados con la alimentación diaria y la conservación casera de productos frescos.