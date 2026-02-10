El chef Christophe Krywonis compartió una receta que se volvió tendencia en Francia por su simpleza y por una textura muy particular: una torta húmeda de chocolate que se cocina a horno bien bajo y se sirve con el centro cremoso. Con pocos ingredientes y un método preciso, el postre apunta directo al sabor del cacao.

La propuesta se aleja de las tortas tradicionales, ya que no busca volumen ni una miga aireada. Por el contrario, el objetivo es lograr una consistencia densa y cremosa, que se mantenga estable al cortar pero conserve humedad en el interior. Para eso, la temperatura del horno y el tiempo de cocción juegan un papel central.

Así queda en el centro el postre de chocolate de Christophe Krywonis. Foto: Facebook

Otro de los puntos clave está en la forma de trabajar los huevos. En esta receta no se baten: se mezclan suavemente con el azúcar para evitar incorporar aire y mantener la textura final. El chocolate derretido se integra de a poco, aprovechando el calor residual para lograr una preparación homogénea.

La flor de sal es un detalle fundamental. En una cantidad justa, potencia el sabor del chocolate y equilibra el dulzor, sin invadir el perfil del postre. Es un recurso simple, pero muy usado en la pastelería francesa para realzar sabores intensos.

La receta de Christophe Krywonis para hacer la torta húmeda. Facebook Christophe Krywonis.

Una vez fuera del horno, el reposo resulta indispensable. Dejar enfriar la torta durante una o dos horas permite que la estructura termine de asentarse y que el centro conserve esa cremosidad buscada. El toque final con cacao espolvoreado completa un postre directo, elegante y muy efectivo.

Ingredientes para la torta húmeda

200 g de chocolate (mitad amargo y mitad con leche).

Manteca, c/n.

6 huevos.

Azúcar, c/n.

6 g de flor de sal.

Harina tamizada, c/n.

Cacao en polvo, para terminar.

Procedimiento

Derretir a baño María el chocolate junto con la manteca, mezclando suavemente hasta integrar. En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar rápidamente, sin batir, para evitar que se cocinen. Agregar una parte del chocolate derretido a los huevos, mezclar, sumar la flor de sal y la harina tamizada. Volcar la preparación en un molde y cocinar en horno a 145 °C durante 40 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar fuera durante una a dos horas. Antes de servir, espolvorear con cacao.

