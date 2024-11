En una profunda entrevista, Christophe Krywonis (el reconocido chef que se destaca en Bake Off Famosos, el programa que conduce Wanda Nara por Telefe) abrió su corazón y habló en detalles de su nueva vida tras haber bajado más de 50 kilos.

“Tuve que tener un gran cambio de actitud. Me gusta mucho la comida y ahora como con serenidad. La diabetes es la muerte silenciosa, tuve que hacer mucha terapia, el cirujano me dijo que, si no entendía lo mal que estaba haciendo, no me podía operar porque en dos años iba a volver a lo mismo”, se confesó el entrevistado en Agarrate Catalina, el programa que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Me hice la operación, pero lo más importante es el psicólogo. Falleció un amigo por sobrepeso y ahí empecé a tomar conciencia. Sigo con la terapia, es mi cable a tierra, una vez por semana voy y voy contento. Después de más de 15 años de terapia, si no lo hubiera hecho, no hubiera tenido este cambio”, agregó.

Christophe Krywonis en la presentación de Bake Off Famosos Argentina (Foto: Movilpress).

En cuanto a su situación sentimental, Christophe se mostró muy feliz por seguir junto a su pareja, Melody: “Hace tres años que estamos juntos. No convivimos, pero estamos muy juntos. Me ha contenido mucho y me ha aportado cierta tranquilidad cuando estuve preocupado”.

Por último, Krywonis se refirió al certamen de cocina: “Hay un espíritu de trabajo en equipo, no se comen el personaje. Algunos salen de copas o a comer juntos y son muy solidarios entre ellos. Es un ambiente muy lindo, me sorprende que quieran hacer bien la pastelería, trabajan muchísimo”.

CAMI HOMS, WANDA NARA Y ELIANA GUERCIO HICIERON UNA “CUMBRE DE BOTINERAS” EN BAKE OFF FAMOSOS

Además de esforzarse en la cocina para cumplir con las expectativas del jurado de Bake Off Famosos (integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis), los participantes se divierten con Wanda Nara. Y en esta oportunidad, Eliana Guercio, Cami Homs y la conductora tuvieron un imperdible ida y vuelta en el programa de Telefe.

Así fue el imperdible ida y vuelta entre las parejas de Sergio “Chiquito” Romero, José “El Principito” Sosa y Wanda:

Wanda: -Me encanta encontrarlas juntas porque este es un dúo, trío, botinero total. Eliana tiene muchos años en el mundo del fútbol y vos, Cami, también. Chicas, en una palabra, ¿cómo son los jugadores?

Eliana: El mío es divino. Es uno en un millón.

Cami: -Ahora tenemos suerte que son dos en un millón.

Wanda: -¡La revancha! Yo no las quiero decepcionar, pero todas las mujeres de los jugadores dicen lo mismo. ¿Se enteraron de alguna fiesta clandestina?

C: -Sí.

Foto: Captura (Telefe) Por: Fabiana Lopez

E: -Me contaron.

W: -Y ahora que son amigas, Cami. Si te enterás algo de Chiquito, ¿se lo contás a Eliana?

C: -No. Es que la quiero tanto que no quisiera verla sufrir.

W: -Pero pero es saber que el otro está haciendo algo. Chicas, no coincido con ustedes.

C: -Wanda, te hago una pregunta, ¿arruinaste una pareja?

W: -No, porque siguieron y seguimos siendo re contra amigas. Muchas veces me pasó de decir ‘o si lo decís vos o se lo digo yo’.