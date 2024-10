Este lunes Bake off famosos tuvo una gala muy italiana en la que los participantes debieron hacer tres panna cotas individuales de un sabor a elección para evitar la eliminación directa.

En este sentido, Mariano Iúdica fue el que más se destacó en esta labor y por eso fue felicitado por el jurado con un beso en la boca por parte de Christoph y un delantal celeste por parte del resto del jurado.

Tras este divertido momento llegó el turno de culminar con la carrera de uno de los tres participantes convocados: el siempre presente Damián de Santo, Cande Molfese y Nacho Elizalde.

QUIÉN SE FUE DE BAKE OFF FAMOSOS ESTE LUNES

Así las cosas, Wanda Nara Nara anunció antes del corte que De Santo fue salvado por el jurado, aunque todavía quedaba saber quién era el eliminado. Como Nacho Elizande había cometido un error que lo dejó en la cuerda floja.

Y así fue ya que al regreso del corte comercial, Wanda anunció que Candel Molfese seguía participando, en tanto que el streamer debía volver a lo suyo, salvo que regrese en un eventual repechaje.

“Soy autoexigente y me enojo porque me importa. Aprendí muchísimo y con este paso por Bake Off me voy feliz”, dijo por su parte el eliminado antes de abandonar la tienda.

