Luego de que Karina Jelinek, Javier Calamaro y Gastón Edul se convirtieran en los primeros eliminados de Bake Off Argentina, Ángela Leiva les siguió los pasos y también quedó fuera de juego, tras no superar las expectativas del jurado, integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

La cantante quedó en la cuerda floja junto a Vero Lozano y Damián De Santo, pero Wanda Nara dio a conocer el veredicto de los chefs, quienes le dieron una nueva oportunidad a la conductora y al actor, y se inclinaron por la artista para que se despida del programa: “Llegó el momento de comunicarles que, quien abandona la carpa de Bake Off Famosos es Ángela”, atinó a decir la presentadora del programa de Telefe.

Por su parte, Ángela se despidió del ciclo con unas cálidas palabras y lágrimas en los ojos: “Es un poco difícil, en este momento, poner en palabras el logro que yo siento por haber llegado hasta acá. Gracias a todos por el cariño, por las palabras lindas que me dijeron. A mis compañeros, que los amo, que gane el mejor, loco, pero diviértanse. Y, gracias. No tengo más palabras para decir, me encantó estar acá”, comenzó diciendo, visiblemente triste por esta decisión.

Y cerró, a corazón abierto, y después de que los jurados, sus compañeros y la presentadora la despidieran con mucho cariño: “No solamente es un disfrute personal, sino que también uno puede dejar algo en el otro y eso es lindo, es emocionante porque dejar huella siempre es lindo, es importante. Jamás me voy a olvidar de este momento de mi vida y espero volver pronto”.

WANDA NARA RECIBIÓ LA VISITA DE SUS HIJOS EN BAKE OFF FAMOSOS

Fue un programa muy especial el que se vio este martes en Bake Off Famosos luego de que Wanda Nara contara con la presencia de sus hijos (Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi; y Valentino, Constantino y Benedicto, a quienes tuvo con Maxi López), quienes enternecieron a los participantes con su dulzura.

“Bueno, cuando el jurado se va, yo me aburro un poco. Y como el programa habla de la infancia, pensé y pensé y dije, ‘quiero compartir con ustedes lo más lindo que tengo en mi vida’, que son ellos”, expresó la conductora.

“Le quiero dar la bienvenida a Isabella, Francesca, Valentino, Benedicto y Constantino”, agregó, antes de que cada integrante del clan ingresara al estudio para, más tarde, mantener un lindo intercambio con los concursantes.