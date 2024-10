Luego de que Karina Jelinek y Javier Calamaro se convirtieran en los primeros eliminados de Bake Off Argentina, Gastón Edul le siguió los pasos y también quedó fuera de juego, tras no superar las expectativas del jurado, integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

El periodista quedó en la cuerda floja junto a Eliana Guercio, pero Wanda Nara dio a conocer el veredicto de los chefs, quienes se inclinaron por el concursante: “Quien se a de la carpa de Bake Off Famosos es Gastón Edul”, atinó a decir la presentadora del programa de Telefe.

Por su parte, Gastón se despidió del ciclo con unas cálidas palabras: “Venía zafando. Que esté acá en tres de las últimas cuatro pruebas, quiere decir que evidentemente es porque algo me faltaba”, comenzó diciendo, visiblemente triste por esta decisión.

Foto: Captura (Telefe)

“A mí lo que me pasa es que, quizás, trabajo en otros lugares un poco más hostiles o con más competencia, y yo lo que sentí acá es que fue como un refugio de todo eso”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Quería seguir más para compartir con mis compañeros el día a día. No conocía ninguno y me hice amigo de todos. Pero bueno, tal vez tenga otra oportunidad más adelante. Si está la chance, voy a hacer todo para poder volver”.

WANDA NARA CONFESÓ QUE LE DEJÓ DE HABLAR A L-GANTE ¿POR LA CHINA SUÁREZ?

Luego de las especulaciones que surgieron después de que Eugenia “la China” Suárez y Elián “L-Gante” Valenzuela lanzaran un tema juntos llamado “Llora como un arrepentido” -y que Wanda Nara no habría visto con buenos ojos ya que ella también es parte de otros hits del músico- la conductora de Bake Off sorprendió al ahondar en su relación con el joven.

Antes de que los participantes lleven a cabo su desafío en la cocina, Wanda invitó a L-Gante a que la acompañara: “Antes de que el jurado se vaya, yo invité a un amigo que, hablando un poco del amor y del desamor, estuvimos siempre en las buenas y en las malas. Le damos la bienvenida al señor L-Gante”, lo presentó.

Fue entonces que Vero Lozano aprovechó para hacer su pregunta al hueso: “Quería saber si son novios o fueron novios”, indagó, después de que los protagonistas de esta historia protagonizaron fuertes rumores de romance fuerte atrás.

Foto: Captura (Telefe)

Sin dudarlo, la presentadora abrió su corazón: “Lo voy a contar. Nosotros nos conocimos haciendo una publicidad que él no me quiso cobrar, bueno, no le quiso cobrar a la empresa, y después yo le devolví el favor participando en un videoclip. Y desde ahí quedó una muy buena amistad”.

“Un día, como en todas las historias lindas, hubo una situación que a mí me dolió mucho, está muy bueno lo que hablábamos del corazón partido, y nos dejamos de hablar y de ver porque se sacó una fotito con otra persona”, agregó, después de las repercusiones que había despertado los posteos cómplices que intercambió con Eugenia. Y cerró, dejando en claro que dejó atrás cualquier chispazo que mantuvo con el artista: “A mí me pareció una traición en la relación, y nos dejamos de hablar. Ahora somos muy amigos”.