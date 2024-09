En medio de la cuenta regresiva para que comience una nueva edición de Bake Off Argentina, Gastón Edul le hizo frente a los rumores que hablan de su relación con Ángela Leiva, después de que saliera a la luz que entre ellos habría nacido algo que una amistad en las grabaciones del programa que conducirá Wanda Nara por Telefe.

“Ángela es una gran compañera. Es divina, talentosa y somos muy amigos. Entre nosotros nació una amistad”, le confesó el periodista a Ciudad, sin escatimar en halagos para la cantante.

Asimismo, ante la consulta sobre si esa química podría transformarse en algo más, Gastón dejó la puerta abierta: “No, bueno, eso nunca sabe. No sé. Pero no, hoy somos amigos compinches y nos llevamos bárbaro. Ella es divina”.

Por otro lado, se refirió a Nati Jota, con quien también se lo había vinculado tiempo atrás: “Con ella vamos a Olga (el programa de streaming donde trabajan) todo el tiempo. Siempre cruzamos palabras. Nati también es una gran compañera. La verdad, si te digo otra cosa, estaría mintiendo”.

“Estoy soltero y muy lejos de estar en algo”, cerró Edul, quiene se lucirá en el certamen a partir del próximo lunes a las 22 por Telefe, bajo la atenta mirada de los jurados, integrado por: Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis. Además, estarán cocinando Andrea del Boca, Vero Lozano, Eliana Guercio, Marcos MIlinkovic, Cande Molfese, Damián De Santo, Camila Homs, Callejero Fino, Mariano Iúdica, Ángela Leiva, Javier Calamaro y Karina Jelinek.

GASTÓN EDUL HABLÓ DE SU PARTICIPACIÓN EN BAKE OFF

Lejos de ser un trabajo más al que le pone su mayor esfuerzo y dedicación para llegar lo más lejos posible en Bake Off Argentina, Gastón Edul se encontró con un equipo de trabajo soñado que, sin dudas, marcó un antes y un después.

“Bake Off me tomó por sorpresa, pero no por eso quería que me agarre mal parado. A mí siempre me gustó cocinar mucho más de los salados. De hecho, de repostería no sabía, pero aprendí bastante. De verdad que aprendí bastante y a veces hasta me sorprendo a mí mismo”, remarcó.

“La relación con mis compañeros es espectacular. Hablo por cuenta, este es el mejor grupo de laburo con el que yo laburé en mi vida. A mí me pasó eso. Entonces hay muy buena onda entre todos. Después, igual, cuando suena la campana, queremos ganar”, se sinceró.

Y sobre las emociones fuertes que se verán al aire, siguió: “Pasás tanto tiempo grabando y estamos juntos que después cuando uno se va, te pone triste. Pero bueno, si el programa queda como lo estamos viviendo, va a ser un programón. Por lo menos, analizándolo televisivamente, es lo que yo veo”.

“Mi principal virtud es saber reconocer mis limitaciones. Yo lo que sé hacer, lo hago. Y lo que no sé hacer, trato de evitarlo y hago otra cosa. El merengue me sale bien. Las mermeladas me salen bien, y tengo el tacto para los bizcochuelos, para que no se me pasen. Pero después hay muchos defectos que no te voy a contar”, añadió. Y cerró, orgulloso de los resultados que incorporó a su vida: “Sé hacer tortas. Antes no sabía. Yo llego a mi casa ahora y sé hacer tortas, eso es increíble”.