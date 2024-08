A muy poquito del estreno de la nueva temporada de Bake Off en Telefe, que este año no será conducido por Paula Chaves sino por Wanda Nara, Guido Zaffora reveló qué dos famosos sembraron polémica al decidir no formar parte del programa.

El panelista de Intrusos reveló que un jurado sorprendió con su inesperada baja y, acto seguido, un famoso periodista rechazó convertirse en uno de los participantes que deberán cocinar complejos manjares dulces.

Dolli no quiso ser jurado de Bake Off.

“Dolli Irigoyen no va a estar. Es una eminencia, es querida y en la cocina es cara. Evidentemente, no pudieron llegar a un arreglo en lo económico”, precisó, antes de confirmar que el jurado, finalmente, quedó integrado por Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular.

¿QUÉ FAMOSO PERIODISTA RECHAZÓ FORMAR PARTE DE BAKE OFF?

Guido Zaffora contó en Intrusos qué famoso periodista rechazó formar parte de Bake Off.

Se trata de Baby Etchecopar, que ya confirmó que no participará del certamen de pastelería.

Baby se negó a participar de Bake Off.

“No se ve en ese formato”, cerró Guido, sobre la negativa del periodista.