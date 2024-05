Luego de que se conociera que Wanda Nara será la conductora de Bake Off (Telefe) y no Paula Chaves como lo hizo en ediciones anteriores, Pedro Alfonso rompió el silencio y no dudó en compartir cómo tomó esta noticia.

“¿Cómo tomaste la noticia de que Paula no iba a ser la conductora de Bake Off?”, fue la consulta que le hizo el cronista de Intrusos, Alejandro Guatti, al actor.

A lo que Pedro se sinceró: “Dolió en el sentido de que era un programa que ella disfrutaba hacer. Era un poco lógico porque hace un tiempo que no estaba ahí contratada por ellos. Así que bueno, un poco se veía venir”.

Foto: Captura (América)

“No, cero. Además, ella es de Telefe. El tema es que no lo haga Paula, después que lo haga cualquiera, es lo mismo. Dolió un poco eso y enterarse así, de la nada. Yo creo que ellos sabían que esto iba a ser un ruidito. Entonces, por ahí avisarle antes hubiese sido, para mí, lo más prolijo”, agregó.

Y siguió: “Pero después vos me decís, me lo das vuelta y decís, no, pero si Pau no tiene nada que ver con Telefe ni nada. Entonces es lógico. Sí, ya sé, pero nada. Es porque había buena relación. Creo que la hay con Pau, no sé. Pero nada, eso es. Yo opino hasta como marido, y corriéndome de cómo es todo esto”.

Paula Chaves y Pedro Alfonso. (Foto: Instagram/@chavespauok)

Por último, indagado sobre le enojó todo este tema, Pedro cerró, sincero: “Sí. A mí se me salió la ‘chaveta un poquito’, pero porque la vi medio angustiada. Pero me parece lógico. Uno que le gusta hacer algo y no lo vas a hacer más, bueno, te molesta y está bueno decirlo. Y ya está, ya pasó”.

LA REACCIÓN DE DAMIÁN BETULAR AL CONOCER QUE WANDA NARA ES LA NUEVA CONDUCTORA DE BAKE OFF EN VEZ DE PAULA CHAVES

Luego de conocerse que Wanda Nara será la conductora de Bake Off Argentina, el gran pastelero (pese a que se rumoreaba que iba a ser Paula Chaves quien estaría al frente del programa como en otras ediciones), Damián Betular se sinceró al hablar de este proyecto.

Paula Chaves y Damián Betular en Bake Off.

“Todo es una gran sorpresa. Íbamos a ir con MasterChef y después aparecen estas cosas que te sorprenden. Es un formato que amo, que amo hacer, así que ahí estaremos”, dijo.

“Con Paula hicimos tres temporadas, ésta iba a ser la cuarta; pero también son decisiones que toma Paula, que lo charla con el canal y el canal con ella”, añadió el jurado del programa de Telefe en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

“Yo la llamé a Paula al otro día (de enterarse de la noticia) y me dijo ‘sí, ya sé; tranqui’ y no explayamos más sobre el tema. A mí cualquier proyecto que sea con Wanda me encanta y cualquier proyecto que sea con Paula, también”, agregó.

“A Paula la encontré viajando a Uruguay, que está con el teatro. Me dijo que está a full con eso y, no sé si estoy metiendo la pata, pero me dijo que se iba a entrevistar a una primerísima figura de Hollywood, creo que a Antonio Banderas”, continuó.

Paula Chaves y Damián Betular.

Y cerró: “Estoy sorprendido, pero sabía que estaban charlando todo. Estoy contento y si sale algo con Paula, haremos algo con ella”.