En una semana al rojo vivo, Paula Chaves y Pedro Alfonso brindaron una entrevista juntos en Implacables en la que no dejaron tema por tratar, en especial de la obra Misterio en la cabaña con la que se presentan en Villa Carlos Paz, e incluso protagonizaron un cruce en el que ella lo mandó a “lavarse la boca”.

En medio de los rumores que lanzó Mimi Alvarado sobre un supuesto rumor, nunca comprobado, de Pedro con Flor Vigna en el Bailando, la actriz y conductora recibió un halago de Fabiana Araujo que recordó su pasado de “súper modelo”.

Paula Chaves y Pedro Alfonso en Implacables (Foto: captura El Nueve)

“Ella fue siempre una súper modelo en serio, que después tomó una popularidad más grande de la mano del Bailando. Las cosas en su lugar, y además ganaste el concurso de Super M2003″, llegó a decir la panelista antes de que Pedro se animara a cuestionarla.

PAULA CHAVES CRUZÓ A PEDRO ALFONSO EN VIVO DURANTE UNA ENTREVISTA

“Yo veía fotos de (Roberto) Giordano y no la veía a Paula”, dijo Pedro, en referencia a los monumentales desfiles que organizaba el estilista. “Perdón, pero Giordano no es parámetro de nada”, lo frenó ella mordiendo sus labios.

“Yo era productor y no era importante como productor, no era figura”, retrucó él, sobre sus orígenes en Ideas del sur, empresa con la que Tinelli producía el Bailando. “Todos somos importantes, cada uno es bueno en los suyo, por favor”, dijo ella.

Paula rememoró entonces un desfile de Jorge Ibañez, diseñador que quería que Paula abra el mismo con su look de flequillo corto. “Yo todavía no era nadie y estaba llena de grosas (…). Tenía 20 años y él me dijo ‘Quiero que abras el desfile’ y mandó a ponerles a todas un flequillo para imitar mi look y no me lo olvido más eso, así que lávate la boca antes de hablar de mi”, cerró Paula ante la risa de Pedro y todo el panel.

