Cuando Paula Chaves y Pedro Alfonso no están sobre el escenario, rompiéndola de la mano de Misterio en la cabaña, la pareja se relaja junto a sus tres hijos en Villa Carlos Paz. En esta oportunidad, al aire libre; bronceándose y, de vez en cuando, refrescándose en el agua.

En este contexto, Paula impactó a sus seguidores de Instagram al postear una sensual producción de fotos luciendo una jugada trikini que ella misma diseñó para su colección cápsula. “Todo lo que tiene que tener un traje de baño...”, expresó, segura de sí misma.

La trikini de Pau es negra, posee un escote profundo y tajos laterales que dejan al descubierto su abdomen. Además, la parte superior y la inferior se unen en el centro gracias a un aplique cuadrado. Para completar el look, Pau sumó unos anteojos de sol negros y un pantalón teijdo beige. ¡Muy trendy!

QUÉ DIJO PAULA CHAVES SOBRE LA VASECTOMÍA QUE SE HIZO PEDRO ALFONSO

En un principio, Paula admitió entre risas que ahora está “más relajada” a la hora de tener intimidad con Pedro porque “después no estoy a fin de mes con miedo”.

“Es una etapa más liberal. Está bueno”, soltó pícara. sobre la vasectomía que se hizo Pedro Alfonso, su marido.

Paula Chaves y Pedro Alfonso.

Por eso, Paula Chaves fue vehemente al explicar que no quiere más hijos tras la operación de Pedro: “¡Ya está! ¡No, ya está! Aparte, aunque quisiéramos no se puede si me llego a arrepentir”.